TED Düzce Koleji ile Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi arasında “Eğitimi Geliştirme ve İş Birliği Protokolü” imzalandı.

TED Düzce Koleji ile Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi arasında “Eğitimi Geliştirme ve İş Birliği Protokolü” imzalandı.

Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilen imza töreninde iş birliği protokolünü Düzce Üniversitesi adına Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç imzalarken, TED Düzce Koleji adına ise Okul Müdürü Kadir Zileli imzaladı.

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile TED Düzce Koleji arasındaki iş birliği ve düzenlenecek eğitim faaliyetleri ile ilgili esas ve yükümlülüklerin yer aldığı protokol; ihtiyaca uygun olarak öğretim süreçlerinin iyileştirilmesi ve zenginleştirilmesi yönünde tarafların, seminer, hizmet içi eğitim, araştırma, akademik ziyaretler, gözlem, görüşme gibi konularla ilgili sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsıyor.