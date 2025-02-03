2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi bugün başladı. 18 milyon öğrenci, 2 haftalık yarıyıl tatilinin ardından bugün ders başı yaptı.ANKARA (İGFA) - Eğitim öğretim yılının ikinci döneminde 18 milyon öğrenci iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili bugün yeniden çaldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını sonrasında okullardaki rehberlik ve psikolojik danışma servisleri ve ülke genelindeki rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar tarafından, öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik psikososyal destek çalışmaları yürütme kararı aldı. Bu kapsamda bugün itibariyle ikinci döneme merhaba diyen öğrenciler, okullarında hazırlanan eylem planı dahilinde öğrencilerin zorlayıcı yaşam olaylarına bağlı gelişebilecek travma sonrası stres bozukluklarıyla başa çıkabilmeleri için rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetleri yürütülecek.

İkinci dönem ara tatiline 28 Mart'ta çıkacak olan öğrenciler, hafta sonuyla birlikte 9 günlük ara tatilin ardından 7 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren ikinci döneme devam edecek.

Bu arada ikinci dönemin sonunda 8'inci ve 12'nci sınıfların sınav heyecanı yaşayacak.

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran Pazar günü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ise 21 ve 22 Haziran'da gerçekleştirilecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 20 Haziran Cuma günü sona erecek.