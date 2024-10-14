Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde 2024-2025 eğitim öğretim yılı ve Tazelenme Üniversitesi açılış töreni gerçekleştirildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde (TOGÜ) 2024-2025 eğitim öğretim dönemi ve Tazelenme Üniversitesi açılış töreni, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi’nde geniş katılımla gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. Başkanı İsmail Kahraman, Tokat Valisi Abdullah Köklü, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, il protokolü, akademik personel ve öğrenciler katıldı. Program, Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve öğrencilerinin müzik konseriyle başladı.

“Yaşam boyu öğrenmeyi benimsiyoruz”

Tazelenme Üniversitesi’nin önemine değinen TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, “Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyen üniversitemiz, bu projeyle toplumsal sorumluluğunu bir kez daha ortaya koymaktadır” dedi. Ayrıca, üniversitenin bilimsel başarılarına vurgu yapan Rektör Yılmaz, yeni akademik yılın hayırlı olmasını diledi.

Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin kentin kalkınmasına olan katkısını vurgularken, Tokat Valisi Abdullah Köklü ise üniversitenin topluma hizmetteki öncü rolüne dikkat çekti.

Törenin açılış dersini veren TBMM 27. Başkanı İsmail Kahraman ise konuşmasında milli ve manevi değerlere vurgu yaparak, "Gençlerimize milli ruh aşılamamız lazım" dedi.

Tören, akademik başarı ödüllerinin takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.