Ortaöğretim kurumları tercih sürecinin başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenciyi tercih heyecanı sardı. Gençleri hayalini kurdukları lise eğitimi için okul seçimlerinde dikkatli olmaları konusunda uyaran Prof. Dr. Tamer Yılmaz, eğitimde faydalı olacak modelin doğrudan mesleğe geçişi sağlayan, içeriği üniversite alt yapısıyla oluşturulmuş ve donanımlı bir eğitim sunan mesleki ve teknik Anadolu liseleriyle mümkün olduğunu kaydetti.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2023 tercih kılavuzunun açıklanmasıyla birlikte tercih dönemi başladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde aday öğrenciler ve velilerle bir araya gelen Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, her adayın hayallerini ve hedeflerini destekleyecek en doğru okulu seçmeleri için bu süreci çok iyi değerlendirmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. Yılmaz, mesleki ve teknik Anadolu liselerini doğrudan mesleğe geçişi sağlaması noktasında faydalı eğitim modeli olarak yorumladı.

“Eğitim zincirinin güçlü halkası lisedir”

Eğitimin bir bütün olarak düşünülmesi gerektiğini aktaran Yılmaz, “Eğitim anaokulundan başlayan, üniversite ve sonrası şeklinde devam eden bir zincirdir. Bu zincir de halkalarıyla güçlüdür. Bu halkaların içerisinde de en güçlü olanı ise lise eğitimidir. O nedenle lise tercihi yapacak tüm adaylar, tercih edecekleri liseyi önceden görsünler. Okuldan alacakları vizyona ve eğitimlerinin onları ulaştıracağı hedefe dikkat etsinler. Bu çok önemli bir unsur. Bu unsuru düşünmeden tercih yapmasınlar. Tercihte dikkat etmeleri gereken en önemli nokta hayalleridir. Bununla birlikte eğitim kadrosu ve okulun iş birlikleri de çok önemli. Lise bir aidiyettir. Liseyle birlikte bir ailenin parçası oluyorsunuz” dedi.

“Meslek liselerinde teorinin pratikle buluşması sağlanıyor”

Tercih yapacak aday öğrencilere meslek liselerini de değerlendirmelerini öneren Yılmaz, “Meslek liseleri kişiye çok önemli yetenekler kazandırıyor. Hayata çözüm odaklı ve çok yönlü bakmayı, pratik bilgileri teoriyle birleştirmeyi sağlıyor. Teori çok önemlidir. İyi bir teoriye sahip olmak çok kıymetli. Ancak teoriyi pratikle birleştiremediğinizde büyük bir eksiklik ortaya çıkıyor. İşte meslek liseleri bu eksikliği tamamlıyor. Bu liselerde teorinin pratikle birleştirildiğini görüyoruz” diye konuştu.

"Üniversite alt yapısıyla liselerde kaliteli eğitim sağlanıyor"

Eğitimde yeni modelin meslek liseleriyle üniversitelerin buluşturulması olduğunu kaydeden Yılmaz, “Bu modelle öğrenciler lise eğitiminde çok iyi bir İngilizce hazırlık eğitimi alıyor. Bu çerçevede üniversitemizin Yabancı Diller Yüksekokulundan hocalarımız Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ‘İngilizce Hazırlık Programı’nı yürütüyor. Böylece lisemizden mezun olan öğrencilerimiz üniversitemizi tercih etiklerinde hazırlık okulundan muaf oluyorlar. Bununla birlikte bir lisede olması gereken diğer önemli nitelikler ise müfredat ve içeriktir. Üniversite alt yapısıyla eğitim veren liselerde içerik oluşturulurken eğitim ve mühendislik fakültelerinden uzmanlardan destek alınıyor. Böylece daha güçlü bir içerik oluşmaya başlıyor” şeklinde konuştu.

"Eğitimde faydalı model meslek liseleriyle sağlanıyor"

Üniversitelerin lise eğitimine sağladığı bir diğer kazanımın ise önemli projelerde yer alan üniversite öğrencilerinin lise öğrencilerine mentorluk yapması ve projelerini onlarla paylaşması olduğunu ifade eden Yılmaz, “Böylece lise öğrencilerinin görerek ve anlayarak öğrenmeleri sağlanıyor. Bu bakımdan mesleki ve teknik Anadolu liselerini çok önemsiyoruz. Bu liselerdeki öğrencelerin farkı üniversitede anlaşılıyor. Bu öğrenciler üniversiteye çok daha kolay adaptasyon sağlıyor. Birçok niteliğe sahip olarak üniversiteye geliyorlar. Mühendislik formasyonlarını hemen alarak mesleğe başlayabiliyorlar. Eğitimde bu model çok faydalı. Gelecek için iyi liselere, donamlı ve inanmış öğrencilere ihtiyacımız var. Meslek liseleri de bunu sağlıyor” dedi.

“Meslek lisesi öğrencileri projeleriyle dünya ile yarışıyor”

Meslek liselerinden üniversiteye geçişin ‘zor’ olduğuna dair yanlış bir algının olduğunu belirten Yılmaz, “Üniversiteye öğrenci kazandırma noktasında meslek liselerinin genel liselerden hiçbir farkı yok. Meslek liselerinden üniversiteye geçiş eskiden zordu. Artık böyle bir durum yok. Bu algıyı unutalım. Ben de meslek lisesi mezunuyum ve bugün Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden birinin rektörüyüm. Meslek liselerinde büyük bir fırsat ve potansiyel var. Başka bir dünya ve bakış açısı var. Çözüm ve üretim sağlanıyor. Genel liselerin veremediği bir takım kazanımları var. Burada öğrencilerimiz tulumlarını giyip, atölyelerde üretim yapabiliyorlar. Öğrencilerimiz Formula 1 aracının motoru da dahil tasarlayıp üretebiliyor. Okulun koridorlarında kendi ürettikleri robotları yürütüyorlar. Projeleriyle dünya ile yarışıyorlar. Dünyayı takip ediyorlar. Tüm bunlar eğitimde müthiş bir haz veriyor. Evet öğrenciler matematik, fizik, kimya, biyoloji öğreniyor. Ancak önemli olan tüm bu bilgilerin nerede işlerine yarayabileceklerini öğrenmeleridir. ‘Bilgilerimi nerede kullanacağım’ sorusunu bir lisede sormak var bir de üniversite sormak. İşte bu sorunu öğrenci meslek liselerinde çözüyor. Bilgisini nerede kullanacağını öğreniyor. Öğrenci, ‘Ben bunu yapacağım bunun teorisi nedir?’ diye sormaya başlıyor. Doğru olan da budur. Hayatta böyledir. Bir sorunu çözmek istersin ve onu nasıl çözeceğinle ilgili öğrenme sürecin devam eder. Bu doğal ve güçlü öğrenmedir” diyerek sözlerini sonlandırdı.

3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan ortaöğretim kurumları tercih sürecinde Türkiye genelinde bu yıl 2 bin 492 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci alınacak. Sınavla öğrenci alan okullara toplam 206 bin 414 öğrenci yerleştirilecek. Anadolu liselerine 71 bin 22, fen liselerine 40 bin 470, sosyal bilimler liselerine 10 bin 740, Anadolu imam hatip liselerine 42 bin 356, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 41 bin 826 kontenjan ayrıldı.