Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) ile dijital tasarım platformu Canva arasında, eğitimde dijital tasarım becerilerinin geliştirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) ile dijital tasarım platformu Canva arasında, eğitimde dijital tasarım becerilerinin geliştirilmesi ve içerik oluşturma kapasitesinin artırılması amacıyla İngiltere'de düzenlenen BETT Fuarı'nda iş birliği protokolü imzalandı.

YEĞİTEK Genel Müdürü Mustafa Canlı ve Canva Eğitim Birimi Sorumlusu Jason Wilmot'un imzaladığı protokol çerçevesinde, öğretmen ve öğrencilerin Canva platformuna EBA girişiyle erişim sağlaması ve bu platformun eğitimde daha etkili bir şekilde kullanılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlamak ve dijital içerik geliştirme becerilerini artırmak amacıyla çeşitli eğitim programları da düzenlenecek. Çevrim içi eğitimler, atölyeler ve tanıtım toplantılarıyla öğretmenlerin dijital tasarım alanında bilgi ve beceri kazanmaları sağlanacak.

Protokol kapsamında yapılacak sistem entegrasyonuyla, öğretmenler ve öğrenciler Canva'da hazırladıkları içerikleri Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformunda kullanabilecek.

Ödev, çalışma materyalleri ve kütüphane gibi alanlarda bu içeriklerin EBA platformunda paylaşılması sağlanacak.

