Bilecik’te ‘Eğitimde Çözüm Masası Çalışması’ ilgi çekiyor.

Bilecik’te ‘Eğitimde Çözüm Masası Çalışması’ ilgi çekiyor.

Bilecik’te sınavlara hazırlanan öğrencilerin anında destek alarak branş öğretmenlerine sorularını çözdürebilmesi için okul koridorlarına masalar kuruldu. Ders aralarında iki branş öğretmeni bu masalarda öğrencilerin akşam evde çözemedikleri soruları çözüp yardımcı olması veya anlamadıkları konuları paylaşması ile öğrencilere hem akademik hem de kişisel gelişim açısından rehberlik edinilmesi amaçlanıyor.

Öğretmenler ile öğrenciler arasında çay, yiyecek ve içecek ikramı soru çözümlerinin keyifli geçmesini sağlıyor.