Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, DPÜ Meslek Yüksekokulu “Erasmus+ Değişim Programı”na Eğitim verme hareketliliği ile katkı sağladı.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, DPÜ Meslek Yüksekokulu “Erasmus+ Değişim Programı”na Eğitim verme hareketliliği ile katkı sağladı.

DPÜ Tavşanlı MYO, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Azerbaycan Teknik Üniversitesi Arasında “Erasmus+ Değişim Programı”na Eğitim verme hareketliliği ile katkı sağladı.

İşbirliği çerçevesinde Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Elektronik-Otomasyon Bölümü öğretim elemanı Öğr. Gör. Deniz Kaptan, Azerbaycan Teknik Üniversitesi’ne (AzTU) konuk oldu.

Öğr. Gör. Kaptan, Erasmus eğitim verme hareketliliği sürecinde Azerbaycan Teknik Üniversitesi, Enerji ve Otomasyon Fakültesi öğretim elemanları ile toplantılar yaptı ve karşılıklı görüş alışverişlerinde bulundu. Ayrıca elektrik ve elektroniğin temelleri, elektrik makineleri, elektrikli araçların modellenmesi ve kontrol yöntemleriyle ilgi olarak Azerbaycanlı öğrencilere Öğr. Gör. Kaptan tarafından ders verildi ve akademisyenler ile bilgi paylaşımı yapıldı.

Ziyaret ile Öğr. Gör. Kaptan, Azerbaycan Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurali Adil Yusifbayli’yi ve Enerji ve Otomasyon Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Huseyngulu Guliyev’i ziyaret ederek, kendilerine Tavşanlı leblebisi hediye etti.

Azerbaycan Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusifbayli, Erasmus+ Değişim Programı aracılığı ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Azerbaycan Teknik Üniversitesi arasındaki işbiriliği çerçevesinde, üniversitelerinde ders verme hareketliliğini gerçekleştiren Öğr.Gör.Deniz Kaptan’a ve DPÜ’ye teşekkür ederek duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Prof. Dr. Yusifbayli ayrıca karşılıklı işbirliklerinin daha da ilerletilmesinin önemini vurguladı. Dekan Doç. Dr. Guliyev ise, Enerji ve Otomasyon Fakültesi bünyesinde yer alan bölümleri ve eğitim öğretim faaliyetlerini tanıtarak ilerleyen süreçlerde ortak işbirlikleri için önerilerde bulundu ve Öğr. Gör. Kaptan’a teşekkür etti.

Erasmus+ Değişim Programı, Eğitim Verme Hareketliliği sonrasında değerlendirme yapan Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Deniz Kaptan’nda konukseverlikleri, programının icrası sırasındaki işbirlikleri ve destekleri için Azerbeycan Teknik Üniversitesi’ne ve ayrıca AzTU ile DPU Uluslararası İlişkiler Ofisi çalışanlarına teşekkürlerini ileterek Erasmus+ Değişim Programları ve Azerbaycan Teknik Üniversitesi ile işbirlikleri konusunda tüm gayretlerini göstereceklerini ifade etti.

Tavşanlı MYO Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik, yaptığı açıklamada, Öğr. Gör. Deniz Kaptan’a teşekkür etti ve akademisyenlerin Erasmus+ Değişim Programı çerçevesinde diğer ülke üniversiteleri ile işbirliklerinin globalleşen dünyada çok önemli olduğunu ve öğretim elemanlarının bu etkinlikler ile tecrübe, uluslararası işbirliği ve deneyimlerinin arttığını belirtti. Her öğretim elemanının mutlaka yurt dışı üniversiteler ile bağlantı kurmasının sağlanması gerektiğini ve Erasmus+ Değişim Programı’nın bunun için fırsat olduğunu belirten Prof. Dr. Çelik Azerbaycan Teknik Üniversitesi’nede işbirlikleri için teşekkür etti .