2023-2024 eğitim öğretim yılında ders müfredatının sadeleştirme kararını değerlendiren Eskişehir Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi ve Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin, kararın doğru olduğunu belirterek, öğrencilerin okullara daha istekli gelmesinin yolunu açacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılında okullarda işlenen ders müfredatlarında değişikliğe gidileceği kararını açıkladı. Bakan Tekin, kasım ayının sonunda veya aralık ayının ortasında müfredatta ders değişikliğine gidileceğini ifade ederek, ilkokul, ortaokul ve lisede birbiriyle tekrar eden konuların ayıklanarak sadeleştirme işlemi yapılacağını belirtti.

Eskişehir Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi ve Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin, Bakan Tekin’in bu kararını değerlendirerek hâlihazırdaki müfredatta çıkması gereken konuların yer aldığını ifade etti. Başkan Zengin, müfredatın hafifletilmesi kararının derslerin temelden öğrenilmesi için önemli olduğuna vurgu yaptı.

“Müfredatın hafifletilmesi gerçekten bu işin temelinin öğrenilmesi için önemli”

Eskişehir Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi ve Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin, konuya ilişkin şöyle devam etti:

“Şu anda Türkiye’deki müfredat ağır ve yoğun bir müfredat. Bu yüzden bakanımızın verdiği bu kararın doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Türkiye’deki okullarda uygulanan müfredatın yoğunluğu ve zorluğu öğrencilerin daha çok ezber yapmasına sebep oluyor. Ezber de unutulmaya neden oluyor. O yüzden öğrenilmesi sürecin devam etmesi ve yayılması lazım. Müfredattan kesinlikle çıkması gereken konular var. Müfredatın hafifletilmesi demek çocukların ders saatinin azaltılması değil ders saatinin aynı kalması demek. Ama müfredatın içinde liseye veya ortaokula çok ağır gelen konular var. Bunların öğrencinin hayatında bir yeri yok. Müfredatın hafifletilmesi gerçekten bu işin temelinin öğrenilmesi için önemli. OECD ülkeleri içinde yapılan sınavlarda hep sonlarda olan bir ülkeyiz. Bu sınavlar okuduğunu anlamaya yönelik sorulardan oluşuyor. Daha okuduğunu anlamayan veya basit matematik işlemlerini yapamayan bir gençlikten bahsediyoruz. Bunun sebebi müfredatın çok hızlı ve yoğun olmasıyla ilgili. Ne kadar konuları yayarsak temelini o kadar iyi verebiliriz. Türev integral vermek yerine matematik okuryazarlığı vermek daha doğru.”

“Öğrencinin okula daha istekli gelmesinin önünü açar”

Müfredat sadeleştirme kararının öğrencilere olan faydalarından bahseden Başkan Zengin, öğrencilerin dersleri daha iyi anlayabileceğinin önünü açacağına dikkat çekerek, “Öncelikle okuldan korkmamayı sağlar. Şu anda öğrencilerin bazı konuların zorluğundan dolayı okuldan korkuyorlar. Bazı biyoloji konuları sanki tıp eğitimi veriliyormuş gibi. Daha iyi anlayabildiği ve dersi daha rahat yapabildiği için okula daha istekli gelmesinin önünü açar. Sözel alanda zeka yüzeyi yüksek olan bir çocuğa biz matematikte üst düzey beceriler vermeye çalışıyoruz. Bu da öğrencinin de öğretmenin de okul ikliminin de ortamını bozuyor. Ortaokul ve lisede yapılacak seyreltmenin ilkokullarda da yapılacağını öğrendik. 1. sınıflardan itibaren başlıyor. O yüzden bu karar doğru. Keşke hızla tüm kademelerde aynı anda yapılıp bir yılda bu iş bitirebilse” diye konuştu.

“Eleştiriler biraz yoruma dayalı değil bilgiye dayalı olması gerekiyor”

Vatandaşların bu kararla ilgili yaptığı yorumlara da değinen Avukat Serkan Can Zengin, konunu iyi incelenerek yorum yapılması gerektiğini söyledi. Başkan Serkan Can Zengin, “Çok bilgiye dayalı olmayan olumsuz geri dönüşler var, üstünkörü olan geri dönüşler var. Dünyadaki iyi eğitim veren ülkelerin müfredatlarını incelemek lazım. İnsanlar incelemediği için bu yorumları yapıyorlar. İnceleseler zaten müfredatın uygun hale getirilmeye çalışıldığını görecekler. Bu tür eleştiriler biraz yoruma dayalı değil bilgiye dayalı olması gerekiyor” dedi.