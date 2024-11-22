Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Sakarya İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, il, ilçe yöneticileri ve farklı okullardan katılım sağlayan öğretmen grubu; 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında şehrin başta gelen doğal güzellikleri arasında yer alan Poyrazlar Gölü’nde doğa yürüyüşü gerçekleştirdiler.

SAKARYA (İGFA) - 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında şehrin başta gelen doğal güzellikleri arasında yer alan Poyrazlar Gölü’nde doğa yürüyüşü gerçekleştirdiler. Sabah saatlerinde göl kıyısında başlayan yürüyüşte katılımcılar, yaklaşık 5 kilometrelik doğal parkuru rehberler eşliğinde keşfetti. Göl çevresindeki yürüyüşte doğanın korunmasının ekolojik dengenin devamlılığı için hayatî öneme sahip olduğuna dikkat çekildi. Parkur tamamlandıktan sonra birlikte sohbet eden öğretmenler keyifli vakitler geçirdiler. Doğa yürüyüşü, eğitim camiasını bir araya getirmenin yanı sıra çevre sorunlarının nasıl iyileştirilebileceğinin konuşulmasına da imkân sundu.

Öğretmenler Geleceğin Mimarlarıdır

Yürüyüşün tamamlanmasının ardından Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "Öğretmenlerimiz, geleceğin mimarlarıdır. Onlara minnettarlığımızı ifade etmenin en güzel yollarından biri de böyle etkinliklerle bir araya gelmektir. Güzel doğa manzaralarını sakinlerine sunan şehrimizde öğretmenlerimizle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Okul Dışı Etkinlikler Eğitime Katkı Sağlıyor

İl Millî Eğitim Müdürü Coskun Bakırtaş öğretmenlerin fedakârca çalıştıklarına vurgu yaparak onların emekleri sayesinde toplumumuzun her geçen gün daha güçlü hâle geldiğini belirtti. “Türkiye Yüzyılı” nda dinamik, çağa ayak uyduran, sağlıklı yaşamın bilincinde olan, maharet sahibi öğretmenlerle gurur duyduğunu belirten Bakırtaş, kendilerine değer verildiğinin hissettirilmesinin öğretmenlerin motive olmasına katkı sağladığını ve öğretmenlerle bir arada olmanın aynı şekilde kendileri için de değerli olduğunu ifade etti.