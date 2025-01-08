Yazar Alişan Kapaklıkaya, Hakkari Valiliği ve belediyesi tarafından düzenlenen "Aile Huzuru Sohbetleri" konulu söyleşiye katıldı.

Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, sosyal belediyecilik kapsamında kış ayları boyunca düzenleyeceği kültür günleri etkinlikleri devam ediyor. 10 Aralık 2024 tarihinde Avukat ve Yazar Hayati İnanç’ı konuk eden Hakkari Belediyesi, bu defa da Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya’yı konuk etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Spor Salonu’nda Alişan Kapaklıkaya’nın verdiği "Aile Huzuru Sohbetleri" söyleşi programına Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Müftüsü Hüseyin Okuş, Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kapaklıkaya, aile içerisindeki bireylerin nasıl sağlıklı bir iletişim kurması gerektiğini kendine has üslubuyla izleyicilerine yaşamın içinden hikâye ve örneklerle anlattı. 3 bölüm halinde devam eden programa Hakkarililer yoğun ilgi gösterdi.

Program sonunda Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, güzel sohbetlerinden dolayı Kapaklıkaya’ya teşekkür ederek, Hakkari anısına el emeği göz nuru yöresel kilim hediye etti.