Balıkesirli Eğitimci yazar İsmail Sarıçay’ın 8’nci kitabı ’Eğitim Mimardır’ adli eseri kitap raflarında yerini aldı.

Balıkesirli Eğitimci yazar İsmail Sarıçay’ın 8’nci kitabı ’Eğitim Mimardır’ adli eseri kitap raflarında yerini aldı.

Balıkesirli yazarlar eser üretimine devam ediyor. Emekli Eğitimci İsmail Sarıçay’ın ’Eğitim Mimardır’ adli eseri Ay Yıldız yayınlarından çıktı. Daha önce İciklerde Düğün, İşkence Medeniyeti, İciklername, Canbaz ile Gambaz, Sidas, Tarihi Türk İdealleri ve Hac anıları adlı eserleri yayımlanan Sarıçay, son eserinde eğitim ve öğretmenler üzerine yazdığı gazete yazılarını bir kitapta topladı. Sarıçay, Altıeylül Kitap Fuarında Balıkesir Yazarlar ve Şairler standında yeni basılan eserini okuyucularıyla buluşturdu. Okuyucular yazarın kitabını imzalı olarak almanın mutluluğunu yaşadılar. Yazar Sarıçay, "Eğitim Mimardır’ kitabımda gazetelerde köşe yazısı olarak yayımladığım makaleleri derleyip bir kitap haline getirdim. Daha çok eğitim reformu, Ailede eğitim, eğitim kalitesi, öğretmenlerin sorunları; kısacası eğitim ve eğitmenlerin sorunlarını ele aldım. Kitabımın Altıeylül Kitap Fuarına yetişmesi ve kitapseverlerin ilgisi beni mutlu etti" dedi.