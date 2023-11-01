Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ‘Ailede etkili iletişim’ söyleşisi düzenledi.

Televizyon kanallarında yaptığı programlarla gönülleri fetheden Eğitimci-Yazar Kapaklıkaya’nın bu seferki durağı ise Yüksekova oldu. Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğünün spor salonunda ilk olarak öğretmenlerle bir araya gelen Kapaklıkaya, daha sonra aileler ve çocuklarıyla keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

Yüksekova’ya hayran kaldığını belirten Alişan Kapaklıkaya, “Ben buraya insanların gönlüne misafir olmaya geldim. 2 günde 4 konferans verdik. Çok yoğundu. Öğrenciler, öğretmenler ve aileler katıldı. Burada insanların bilgiye susamışlığını gördüm. Yani merakını gördük, zaten misafirperverliğine asla bir şey diyemeyiz çünkü canı gönünden insana yaklaşıyorlar. Burada şunu anladım, insanlar kalplerine dokunmalarını istiyor ve bu olunca sana en iyi şekilde geliyorlar. Burada duyuru yapıyorum, alanında çok iyi olan hocalarımıza sesleniyorum, gelin Yüksekova’yı görün, tanıyın. Burada her ekeceğimiz tohum, ülkeye en güzel şekilde hayat verecek. Beni buraya davet ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum’’ dedi.