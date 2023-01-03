Eğitim Mil-Sen Diyarbakır İl Başkanı Tekin, “Bizleri bir araya getiren temel unsurlar ismimizin baş harflerinde saklı. Manevi, ilkeli ve liyakatli kelimelerinin toplumumuzun en çok da ihtiyacı olduğu unsurlar olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Eğitim Mil-Sen Diyarbakır İl Başkanı Tekin, “Bizleri bir araya getiren temel unsurlar ismimizin baş harflerinde saklı. Manevi, ilkeli ve liyakatli kelimelerinin toplumumuzun en çok da ihtiyacı olduğu unsurlar olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Eğitim Mil-Sen’in 2020 yılında Genel Başkanı Kasım Kılıç öncülüğünde 11 eğitim çalışanı tarafından hak mücadelesi yapmak üzere Ankara merkezli olarak kurulduğunu hatırlatan Diyarbakır İl Başkanı Tekin, kendilerini bir araya getiren temel unsurların isimlerinin baş harflerinde saklı olduğunu söyledi. Tekin, “Bizler Eğitim Mil-Sen olarak 3 M sendikacılığına son vereceğiz. Maaş, makam odası, makam arabası üçgeninde süfli emeller için yapılan sendikacılığa format atacağız” dedi.