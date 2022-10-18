Kütahya Valisi Ali Çelik’in eşi eğitimci Neziha Çelik, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi’ne kitap bağışında bulundu.

Kütahya Valisi Ali Çelik’in eşi eğitimci Neziha Çelik, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi’ne kitap bağışında bulundu.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi’nde yapılan bağış dolayısıyla düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, DPÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Murat Zengin, akademik ve idari personeller ile birlikte çok sayıda öğrenci katıldı.

Törende bir konuşma yapan Neziha Çelik, "Kitap gerçekten çok önemli, teknoloji ne kadar çok ilerlese de doğru bilgiye ulaşmak amacıyla kitaba çok ihtiyacımız var. İnşallah kitaplarımız gençlerimize faydalı olur. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Çelik’in ardından konuşan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal "Çok anlamlı bir etkinlikte beraberiz. Bu zengin kütüphaneyi bize bağışlayan Neziha Çelik hanımefendiye çok teşekkür etmek istiyorum. Kitap bağışlarıyla kütüphanemiz daha zengin hale geliyor. Kitap bağışlamak kolay bir iş değildir, aynı zamanda bütün bir hayatı ve ömrü bağışlamaktır. DPÜ Kütüphanesi, ülkemizde, hatta dünyada adı bilinir bir kütüphane olacak. Bağışlanan bu kitaplar, tüm dünyadan görünür olacaktır. Neziha hanım kütüphanemize kitap bağışlayan ilk kadın. Bu bağışın örnek olmasını temenni ediyorum.Kütahyalı, hayırsever, okumayı seven, belli bir süre sonra bu gençler istifade etsinler düşüncesiyle kütüphanemize bağış yapmak isteyen herkese kapımız açıktır. Kütüphanelerde kitap bağışı yapmış olan kişilerin isimlerinin yaşıyor olması hiçbir şekilde maddi ölçüyle kıyaslanamaz. DPÜ Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi’ni asıl zengin yapan budur" ifadelerini kullandı.

Tören Rektör Uysal tarafından, Neziha Çelik’e teşekkür belgesi sunulmasının ardından sona erdi.