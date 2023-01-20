Manisa’nın Salihli ilçesinin eğitimci Belediye Başkanı Zeki Kayda, karne heyecanı yaşayan tüm öğrencilere iyi tatiller dileyip, tatilde bol bol kitap okumaları çağrısında bulundu.

Manisa’nın Salihli ilçesinin eğitimci Belediye Başkanı Zeki Kayda, karne heyecanı yaşayan tüm öğrencilere iyi tatiller dileyip, tatilde bol bol kitap okumaları çağrısında bulundu.

Salihli’de eğitim-öğretim gören 30 bin öğrencinin karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıktığını belirten Başkan Kayda “Büyük bir özveriyle ilk eğitim dönemini tamamlayan öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve velilerimizi kutluyor; sevgili öğrencilerimize ve değerli öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum. Bugünün küçükleri, yarının büyükleri, istikbalimizin güneşi, geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımız, fedakar öğretmenlerimizin ellerinde şekillenmektedir. Sevgili öğrenciler; umutla ve heyecanla başladığınız bir eğitim ve öğretim yılının yarısını tamamladınız. Yarıyıl tatiline çıkmanın mutluluğunu ve karne almanın heyecanını yaşarken, tatilde dinlenmenizi, aileniz ve sevdiklerinizle birlikte zaman geçirmenizi, sportif, sanatsal ve kültürel değeri olan sosyal aktivitelere katılmanızı ve bol bol kitap okumanızı tavsiye ediyorum. Kitap okumak size yol gösterecek, iç dünyanızı zenginleştirecek ve yarınlara umutla bakmanızı sağlayacaktır. Çocuklarımız, bizim yarınlarımızdır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi çok seviyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizi yarınlara taşıyacak olan öğrencilerimizi ve onları hayata hazırlayan kıymetli öğretmenlerimizi, velilerimizi tebrik ediyor, yarıyıl tatiline giren sevgili öğrencilerimize, kıymetli velilerimize, değerli meslektaşlarıma ve tüm eğitim camiasına iyi tatiller diliyorum” dedi.