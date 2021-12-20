YGG TOPLANTISI REKTÖR ÇAMSARI BAŞKANLIĞINDA YAPILDI

Mersin Üniversitesi Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) toplantısı, Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı başkanlığında yapıldı. “TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Sistemi” kapsamında gerçekleştirilen yılın ikinci YGG toplantısında, Kalite Yönetim Sistemi ve süreç etkinliğinin iyileştirilmesine yönelik olarak kararlar alındı.

Mersin Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, çevrim içi olarak yapılan toplantıya, Rektör Çamsarı’nın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı, Prof. Dr. Ali Kaya, Kalite Yönetimi Koordinatörü Prof. Dr. Zeki Yarar, Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Ünal, Bilgi İşlem Daire Başkanı Öğr. Gör. Kutluhan Kibrit, Bilgi İşlem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Özkan Kırık ve Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü personeli katıldı.

Toplantıda önceki yönetimin gözden geçirme toplantılarında karar alınan faaliyetlerin durumu başta olmak üzere, kalite yönetim sistemi ile ilgili iç ve dış hususlardaki değişiklikler, müşteri memnuniyeti ve ilgili taraflardan gelen geri bildirimler ele alındı. Toplantıda ayrıca, kalite amaçlarına erişme derecesi, süreç performansı ile ürün ve hizmetlerin uygunluğu, uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler, izleme ve ölçme sonuçları, tetkik sonuçları, dış tedarikçilerin performansı, kaynakların varlığı, risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri için gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliği ile iyileştirme için fırsatlar görüşüldü.

Yönetimin gözden geçirmesi toplantısı kapsamında “İyileştirme için fırsatlar, Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili değişiklik ihtiyacı ve ihtiyaç duyulan kaynaklar” konuları değerlendirilerek kararlar alındı.