YENİŞEHİR'İN ÖDÜL AVCISI OKULU 40 YETENEĞİ ARIYOR

Mersin Yenişehir İlçesi Şehit Kübra Doğanay Proje Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde yer alan Proje Kız İmam Hatip Ortaokulu Türkiye'de ses getirecek projelere imza atacak 40 öğrenciyi arıyor.

Mersin Yenişehir İlçesi Şehit Kübra Doğanay Proje Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde yer alan Proje Kız İmam Hatip Ortaokulu Türkiye'de ses getirecek projelere imza atacak 40 öğrenciyi arıyor.

Şehit Kübra Doğanay Proje Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi , bu sene ulusal ve yerel başarılarıyla göz dolduran bir okul haline geldi.

TEKNOFEST Türkiye üçüncülüğünün , Kur’an -ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında il birinciliği , TÜBİTAK Proje yarışmasında Adana Bölge finallerine kalma ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile de Erasmus+ projelerinde Akredite olarak başarılarını ulusal bir seviyeye taşıyan Şehit Kübra Doğanay Proje Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi , başarıları ile Mersin'in Eğitimde parlayan Yıldızı haline geldi.

Akademik başarılarınn yanında , Yenişehir İlçe Müftilüğünce açılan tüm yarışmalardan ödülle dönen okul , İl içi ve İl dışı sosyal kültürel gezileri ile de öğrencilerini her anlamda donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlamakta.

Bu yıl faaliyete geçen Robotik Kodlama Atölyesi ve Sosyal Gelişim Odası ile de fiziki anlamda öğrencilerine hitap eden bir okul olan Şehit Kübra Doğanay Proje İmam Hatip Lisesi , bünyesinde yer alan Kız İmam Hatip Ortaokulu için bu başarılarında yer alacak , yeni başarılara imza atacak 40 öğrenci yi aramakta.

Okul , 2022-2023 eğitim öğretim yılında 5.sınıf için alacağı 40 öğrenciyi belirlemek için yapacağı kayıt kabul sınavı için başvuru almaya başladı.

Okul Müdürü Fatma Has , konu ile ilgili yaptığı açıkamada ; '' 15 Mayıs 2022 Pazar günü saat 10.00’da yapılacak olan kayıt kabul sınavı başvuruları 09 Mayıs 2022 tarihine kadar okul web sitesi üzerinden yapılacak. “Hem kariyer hem karakter” sloganıyla yola çıkan Şehit Kübra Doğanay Proje İmam Hatip Lisesi ve Proje Ortaokulu’nda 20 kişilik sınıflarda eğitim görmek isteyen 4. Sınıf kız öğrencilerimiz, 5. Sınıf kabul sınavına aşağıdaki linki tıklayarak başvuru yapabilirler '' dedi.

Başvuru linki ;