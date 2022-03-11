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YENİŞEHİR İHL'DEN ''PEYGAMBERİM VE BEN '' ETWİNNİNG PROJESİ
Mersin Yenişehir İlçesi ,Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi ' Peygamberim ve Ben' eTwinning projesi ile Öğrencileri Peygamberimiz Hz.Muhammed'i öğrencilere doğru bir şekilde anlatmayı hedefliyor.
EĞİTİM 11.03.2022, 14:36 11.03.2022, 14:43
Mersin Yenişehir İlçesi ,Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi ' Peygamberim ve Ben' eTwinning projesi ile Öğrencileri Peygamberimiz Hz.Muhammed'i öğrencilere doğru bir şekilde anlatmayı hedefliyor.
Mersin Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi , proje ortağı Ordu Akkuş Anadolu İmam Hatip Lisesi ile hazırladığı ve Türkiye'nin farklı 6 şehrinden ( Şırnak , Osmaniye , İstanbul , Sivas , Kocaeli ve Batman ) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin katılımıyla hayata geçirilen “Peygamberim ve Ben” eTwinning projesi , Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’i öğrencilere doğru bir şekilde anlatabilme hedeflenmekte.
Proje hakkında bilgi veren Havva Köse ''Proje kapsamında Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)’in hayatından örneklerle, öğrencilerimize evrensel değerlerimizi kazandırabilmeyi gaye edinen proje kapsamında her ay, drama, fotoğraf, resim, şiir, hikaye gibi farklı etkinlerle öğrencilerin süreçte aktif olması sağlanmaktadır '' dedi.
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