YENİŞEHİR İHL'DEN ''PEYGAMBERİM VE BEN '' ETWİNNİNG PROJESİ

Mersin Yenişehir İlçesi ,Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi ' Peygamberim ve Ben' eTwinning projesi ile Öğrencileri Peygamberimiz Hz.Muhammed'i öğrencilere doğru bir şekilde anlatmayı hedefliyor.

Mersin Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi , proje ortağı Ordu Akkuş Anadolu İmam Hatip Lisesi ile hazırladığı ve Türkiye'nin farklı 6 şehrinden ( Şırnak , Osmaniye , İstanbul , Sivas , Kocaeli ve Batman ) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin katılımıyla hayata geçirilen “Peygamberim ve Ben” eTwinning projesi , Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’i öğrencilere doğru bir şekilde anlatabilme hedeflenmekte.