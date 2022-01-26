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YENİŞEHİR BELEDİYESİ ANAOKULU'NA AVRUPA MÜKEMMELİYET SERTİFİKASI
Mersin Yenişehir İlçesi Yenişehir Belediyesi Anaokulu , eTwinning Projesi etkinlikleri kapsamında Avrupa Kod Haftası Mükemmelliyet Sertifikası aldı.
EĞİTİM 26.01.2022, 23:32 26.01.2022, 23:54
Mersin Yenişehir İlçesi Yenişehir Belediyesi Anaokulu , eTwinning Projesi etkinlikleri kapsamında Avrupa Kod Haftası Mükemmelliyet Sertifikası aldı.
Mükemmelliyet Sertifikasını Okuluna kazandıran Yenişehir Belediyesi Anaokulu Müdürü Ümmühan Kılıç , proje ile ilgili verdiği bilgide , ''Kurucusu olduğumuz Okul Öğretmenlerimizden Seval Sarıca ve Makbule Gılıç ile birlikte yürüttüğümüz , L.i.f.e. little inventors save forest ecosystems uluslar arası eTwinning projesi etkinlikleri kapsamında Avrupa kod haftası etkinliğine katıldık. Kodlama çalışmalarını 15 öğretmen eş zamanda yaptik. Etkinliklerimiz sonucu toplam 400 öğrenciye ulastik. Codeweek mükemmeliyet sertifikamızı aldik.Öğretmen arkadaşlarımı ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum '' dedi.
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