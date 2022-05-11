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YEMEKLERİN EFENDİSİ MERSİN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kariyer Geliştirme ve Uygulama Merkezi KARGEM tarafından düzenlenen Türk Mutfağı temalı “ Geleceğin Şefleri Meslek Liseleri Yemek Yarışması '' gerçekleşti.

EĞİTİM 11.05.2022, 09:12
YEMEKLERİN EFENDİSİ MERSİN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kariyer Geliştirme ve Uygulama Merkezi KARGEM koordinatörlüğünde bu sene ilkini düzenlenen Türk Mutfağı temalı “Geleceğin Şefleri Meslek Liseleri Yemek Yarışmasında” öğrenciler ana yemek ve tatlı olmak üzere 2 kategoride yarıştılar.

Mersin Yenişehir İlçesi Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinin ev sahipliği yaptığı Evliya Çelebi MTAL, Çamlıbel MTAL, Hafsa Sultan MTAL, Yenişehir MTAL ve Mersin Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin yarıştığı Geleceğin Şefleri Meslek Liseleri Yemek Yarışmasının ödül töreni Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Atasoy ve değerli iş insanlarının katılımlarıyla gerçekleşti.

Öğrencilerin menü düzenleme, elindeki malzemeyi verimli kullanma, zamanlama, servis yapma incelikleri ve yaratıcılık gibi konularda tecrübeler edinmelerini, motivasyonlarını arttırmayı amaçlayan yarışmanın Moderatörlüğünü Executive Şef Ahmet Savaş , ana yemek kategorisinde Midpoint Executive Şefi Mehmet Salih Sancar , Slow Food sözcüsü, mersin yemek kültürü yazarı Yasmina Lokmanoğlu, Rüyanın Mutfağı Dijital İçerik Üreticisi Rüyan Şahin tatlı kategorisinde Mersin Hilton Otel Mutfak Şefi Ömer Faruk Yılmaz , Mersin Üniversitesi Gastoronomi Anabilim Dalı Öğrt Üyesi Cevat Ercik , Has Develiler İş İnsanı Bekir Topçu jüri üyeliği yaptı.

Geleceğin Şefleri Meslek Liseleri Yemek Yarışmasında; Ana yemek kategorisinden1. Mersin Mesleki Eğitim Merkezi 2. Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3. Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri oldu. Tatlı Kategorisinde 1. Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2. Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 3. Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri oldu. 

Geleceğin Şefleri Meslek Lisesi Yemek Yarışması Arbel Kurucu Başkanı Hasan Arslan , Mutfak Bahçesi Hüseyin Berk , Keyf et Derviş Asfuroğlu ve Mustafa Asfuroğlu, MYGıda – Fatma Ebe , Class Ali , FLU Production Mehmet Hakkı Turan , Hasan Özkan , Ekol Food Doğu Akdeniz Bölgesi İsmihan Akkök’ün TİKO Burger Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti. Tamer Şen ve Yenişehir Belediyesinin destekleri ile gerçekleşti.

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