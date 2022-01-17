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YAŞLI VE ENGELLİ BAKIM MERKEZLERİNDE TRAFİK EĞİTİMİ
Mersin Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, merkez Mezitli ve Yenişehir ilçelerinde bulunan yaşlı bakım ve özel engelli merkezlerinde trafik eğitimi verildi.
EĞİTİM 17.01.2022, 11:46 17.01.2022, 12:48
Mersin Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, merkez Mezitli ve Yenişehir ilçelerinde bulunan yaşlı bakım ve özel engelli merkezlerinde trafik eğitimi verildi.
Eğitimde, karayolunda yaya olarak uyulması gereken kurallar, güvenli geçiş noktaları, kaldırımda uyulması gereken kurallar, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar, sürücü olarak uyulması gereken kurallar, araç içerisinde ve servislerde yolculuk ederken dikkat edilecek hususlar, araç içerisinde doğru oturma şekilleri, çocuk bağlama sistemleri, toplu taşıma araçlarına iniş ve biniş kuralları hakkında görsel ve teorik bilgiler verildi.
Sunum, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.
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