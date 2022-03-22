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YAHYA AKEL FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİ GENÇLİK AKADEMİSİ'NDE
Mersin Yenişehir İlçesi Yahya Akel Fen Lisesi Öğrencileri , MEÜ Gençlik Akademisini ziyaret ederek STEM ve Matematik Atölyesinde çalışmalara katıldı.
EĞİTİM 22.03.2022, 23:29
Mersin Yenişehir İlçesi Yahya Akel Fen Lisesi Öğrencileri , MEÜ Gençlik Akademisini ziyaret ederek STEM ve Matematik Atölyesinde çalışmalara katıldı.
Yahya Akel Fen Lisesi Öğrencileri Okul Müdürleri Bayram Çelik , Müdür Yardımcıs Mehmet Ali Kaya , Kimya Öğretmeni Gülten Berker ve Okul Aile birliği Başkanı Berna Aslan ile birlikte , Mersin Üniversitesi Gençlik Akademisini ziyaret etti.Akademide incelemelerde bulunan öğrenciler yetkililerden bilgi aldılar.
Okul Müdürü Bayram Çelik ziyareti değerlendirirken , '' Öğrencilerimizle birlikte Mersin Üniversitesi Gençlik Akademisini ziyaret ettik. Bu ziyarette Okul Aile Birliği Başkanımız Berna Aslan , Kimya öğretmenimiz Gülten Berker ve Müdür Yardımcımız Mehmet Ali Kaya da eşlik ettiler. Bizleri nezaketle karşılayan, misafir eden Gülsüm GÖK hocama ve Ali hocama çok teşekkür ederim '' dedi.
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