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VALİ ŞENOL ENGİN İLKOKULU EKİBİ BRÜKSEL’E GİTTİ
Vali Şenol Engin İlkokulu ekibi, Erasmus+KA229 Eğitimde Yap, Yarat, Üret Projesinin ilk hareketliliği kapsamında Belçika’nın Brüksel şehrine gitti.
EĞİTİM 06.12.2021, 10:39 06.12.2021, 10:57
Vali Şenol Engin İlkokulu ekibi, Erasmus+KA229 Eğitimde Yap, Yarat, Üret Projesinin ilk hareketliliği kapsamında Belçika’nın Brüksel şehrine gitti.
Vali Şenol Engin İlkokulu ekibi, yerel ortağı Davultepe Sağlık Meslek Lisesi koordinesinde Erasmus+KA229 Eğitimde Yap, Yarat, Üret Projesi ile 1. hareketliliği Brüksel’e gerçekleştirdi. Okul Müdürü Mustafa Karaaydın ve farklı branş öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen hareketlilikle, öğrenciler için geliştirilebilecek akademik, mesleki, hayat boyu öğrenme ve yaşam becerilerini geliştirmesi gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu.
Müdür Karaaydın, bireysel ve kurumsal kalitelerini artırmaya yönelik projeyi yazan, yürüten ve koordinasyonunu sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti.
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