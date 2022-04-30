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TOROSLAR MTSO ANADOLU LİSESİ'NDE BAHA AKINER İLE 'HOŞ SEDA'
Mersin Toroslar İlçsei Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi , ' HOŞ SEDA' projesi ile Şair Baha Akıner'i öğrencilerle buluşturdu.
EĞİTİM 30.04.2022, 22:05 30.04.2022, 22:14
Mersin Toroslar İlçsei Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi , ' HOŞ SEDA' projesi ile Şair Baha Akıner'i öğrencilerle buluşturdu.
Toroslar İlçesi MTSO Anadolu Lisesi , Okul Öğretmenlerinden Özlem Demiralev'in Koordinatörlüğünü yaptığı Sosyal Sorumluluk Projelerinden biri olan 'HOŞ SEDA' ile Şair Baha Akıner'i öğrencileri ile buluşturdu.
MTSO Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleşen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.Keyifli dakikaların yaşandığı etkinlik sonunda Okul Müdürü Ömer Giliç , Şair Baha Akıner'e teşekkür ederek çiçek takdim etti.
Etkinlik hakkında kısa bir açıklama yapan Okul Müdürü Ömer Giliç , '' Okulumuzda yürüttüğümüz 'HOŞ SEDA' adlı sosyal sorumluluk projemiz kapsamında ilk olarak Şair Baha Akıner'i misafir ettik. Bu güzel etkinlik için davetimizi kırmayarak gelen Baha beye, proje koordinatörümüz Özlem Demiralev öğretmenimize ve emeği geçen tüm öğretmenlerize teşekkür ederiz '' dedi.
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