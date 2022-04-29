TOROSLAR HAFSA SULTAN MTAL'DEN '' BİR BOHÇA MUTLULUK ''

Mersin Toroslar İlçesi Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri , '' Bir Bohça Mutluluk '' Projeleri ile yeni doğan anneler ve bebeklerine mutluluk dağıttılar.

Toroslar İlçesi Hafsa Sultan MTAL Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri .Millli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen '' Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor '' projesi dahilinde hazırladıkları '' Bir Bohça Mutluluk '' projesi ile yeni doğan bir bebek ve doğum yapmış annenin ihtiyaçlarını belirlediler ve bu ijtiyaçlara göre hazırladıkları yardımlardan oluşturdukları bohçaları , Mersin Şehir Hastanesi Yenidoğan Servisi işbirliği ile yeni doğum yapmış annelere ve bebeklerine ulaştırdılar.

'' Bir Bohça Mutluluk '' ile Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Alanı öğrencileri okulun sadece ders anlatılan dinlenilen bir yer değil aynı zamanda değerler eğitimine de yer verilen bir kurum olduğunu gösteren çok özel bir bir çalışmaya imza attılar.

Proje hakkında açıklamada bulunan Okul Müdürü Yukabet Yılmaz , '' Öğrencilerimize ‘ihtiyaç sahibi bireyleri fark etme, onlara yardım etme ve paylaşma’ değerlerini kazandırmayı amaçladık. Bu amaç doğrultusunda Hafsa Sultan MTAL Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerimiz, hamile bir kadının ve yenidoğan bir bebeğin ihtiyaçlarını belirlediler. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin katkıları ile toplanan ürünlerden birer bohça oluşturuldu. Hazırlanan bohçalar Mersin Şehir Hastanesi Yenidoğan servisi işbirliği ile doğum yapmış ihtiyaç sahibi annelere ulaştırıldı ” dedi.

Ayrıca , Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor Projesi kapsamında yürütülen çalışmada öğrenciler , ihtiyaç sahibi anne adaylarına ayrıca derste öğrendikleri “Lohusalık Dönemi ve Yenidogan Bakımı” hakkında da bilgiler verdiler.