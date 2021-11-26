Flaş HaberDUMLUPINAR AİHL BİLİM FUARINA YOĞUN İLGİ
Son Dakika
TOROS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ, 'LOJİSTİK VAKA YARIŞMASI'NDA BİRİNCİ OLDU
Toros Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’ne bağlı Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencileri, ’Lojistik Vaka Yarışması’nda birinci oldu.
EĞİTİM 26.11.2021, 12:28 26.11.2021, 12:42
Toros Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’ne bağlı Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencileri, ’Lojistik Vaka Yarışması’nda birinci oldu.
Bölüm öğrencilerinden Anıl Tekne, Kübra Deniz Altunkaya ve Gül Alişar, Türkiye Lojistik Derneği (LODER) tarafından düzenlenen yarışmada birinci oldu. Birinci olan öğrencilere plaketlerini Rektör Prof. Dr. Ömer Arıöz, Bahçelievler Kampüsü rektörlük makamında törenle verdi. Öğrencileri tebrik eden Rektör Arıöz, başarılarının devamını diledi.
17
açık
Namaz Vakti 26 Kasım 2021
|İmsak
|06:00
|Güneş
|07:24
|Öğle
|12:34
|İkindi
|15:12
|Akşam
|17:34
|Yatsı
|18:53
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|13
|33
|2. Hatayspor
|13
|26
|3. Konyaspor
|13
|26
|4. Alanyaspor
|13
|24
|5. Fenerbahçe
|13
|23
|6. Karagümrük
|13
|22
|7. Başakşehir
|13
|21
|8. Galatasaray
|13
|21
|9. Beşiktaş
|13
|20
|10. Adana Demirspor
|13
|19
|11. Altay
|13
|16
|12. Kayserispor
|13
|16
|13. Antalyaspor
|13
|15
|14. Gaziantep FK
|13
|15
|15. Sivasspor
|13
|13
|16. Giresunspor
|13
|13
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|13
|12
|18. Göztepe
|13
|10
|19. Kasımpaşa
|13
|9
|20. Rizespor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|12
|27
|2. Ankaragücü
|13
|27
|3. Eyüpspor
|13
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. Tuzlaspor
|12
|20
|7. Kocaelispor
|12
|20
|8. İstanbulspor
|12
|19
|9. Adanaspor
|13
|18
|10. Samsunspor
|12
|16
|11. Bursaspor
|12
|14
|12. Denizlispor
|12
|14
|13. Menemenspor
|12
|14
|14. Gençlerbirliği
|12
|14
|15. Boluspor
|12
|13
|16. Manisa FK
|13
|13
|17. Ankara Keçiörengücü
|12
|10
|18. Altınordu
|13
|10
|19. Balıkesirspor
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|12
|29
|2. Man City
|12
|26
|3. Liverpool
|12
|25
|4. West Ham
|12
|23
|5. Arsenal
|12
|20
|6. Wolverhampton
|12
|19
|7. Tottenham
|12
|19
|8. M. United
|12
|17
|9. Brighton
|12
|17
|10. Crystal Palace
|12
|16
|11. Everton
|12
|15
|12. Leicester City
|12
|15
|13. Southampton
|12
|14
|14. Brentford
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|13
|16. Watford
|12
|13
|17. Leeds United
|12
|11
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|12
|8
|20. Newcastle
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|13
|30
|2. Real Sociedad
|14
|29
|3. Sevilla
|13
|28
|4. Atletico Madrid
|13
|26
|5. Real Betis
|14
|24
|6. Rayo Vallecano
|14
|23
|7. Barcelona
|13
|20
|8. Athletic Bilbao
|13
|19
|9. Osasuna
|14
|19
|10. Valencia
|14
|18
|11. Espanyol
|14
|17
|12. Villarreal
|13
|16
|13. Mallorca
|14
|15
|14. Deportivo Alaves
|13
|14
|15. Celta de Vigo
|14
|13
|16. Cádiz
|14
|12
|17. Granada
|13
|11
|18. Elche
|14
|11
|19. Getafe
|14
|9
|20. Levante
|14
|7