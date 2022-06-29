TOPLU TAŞIMA ŞOFÖRLERİNE KAVGA, ŞİDDET VE TACİZ FARKINDALIĞI EĞİTİMİ
Mersin Büyükşehir Belediyesi, ulaşımdaki hizmet kalitesini artırmak amacıyla toplu taşıma şoförlerine yönelik olarak Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Çevre ve Sosyal Aksiyon Planı P.G. 2.2 çerçevesinde eğitim verdi. Eğitimde; kavga, tartışma, şiddet ve taciz gibi olaylar ile baş edebilme, toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddet farkındalığı konularına yer verildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, ulaşımdaki hizmet kalitesini artırmak amacıyla toplu taşıma şoförlerine yönelik olarak Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Çevre ve Sosyal Aksiyon Planı P.G. 2.2 çerçevesinde eğitim verdi. Eğitimde; kavga, tartışma, şiddet ve taciz gibi olaylar ile baş edebilme, toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddet farkındalığı konularına yer verildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, ulaşımdaki hizmet kalitesini artırmak ve geleceğin ulaşım planını şekillendirmek için çalışmalarını hem teorik hem de uygulama alanında sürdürüyor. Bu çerçevede, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından toplu taşıma şoförlerine yönelik olarak eğitim düzenlendi. Eğitim; kısa süre önce EBRD ile yeni alınan belediye otobüsleri için imzalanan iyi niyet protokolünde yer alan ‘Çevre ve Sosyal Aksiyon Planı P.G.2.2’ çerçevesinde verildi.
Şiddet ve tacizle baş edebilme, toplumsal cinsiyet eşitliği konularına yer verildi
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından, Tarsus Üniversitesi iş birliği ile verilen eğitimde; kavga, tartışma, şiddet ve taciz gibi olaylarla baş edebilme, toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddet farkındalığı konularına yer verildi. 207 şoförün katıldığı eğitime, şoförler görüş ve önerileriyle katılım sağladı.
Eğitim, Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Alican Şen tarafından verildi.
Çalışan şikayet prosedürü, cinsiyete dayalı şiddet ve taciz politikası ile raporlama gereklilikleri konularında eğitimlerin de dahil edileceği plan çerçevesinde eğitimlerin süreceği bildirildi.
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