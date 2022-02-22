TENİSİN ŞAMPİYONLARI ERDEMLİ'DEN

Mersin Erdemli İlçesi Hürriyet Ortaokulu ve Akdeniz Anadolu Lisesi , Okul Sporları Mersin müsabakalarında başarıları ile göz doldurdu.

Erdemli İlçesi Hürriyet Ortaokulu Masa Tenisi takımı , rakiplerini yenerek Mersin İl Birinciliğini kazandılar. Erdemli Akdeniz Anadolu LisesiMasa Tenisi Takımı da tüm maçlarını kazanarak Genç Erkekler Mersin İl Birincisi oldu.

Erdemli İLçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük , İl Birinciliği başarısı kazanan öğrencileri , öğretmenlerini ve Okul İdarecilerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.