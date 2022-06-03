TEKİN : '' ÖĞRETMEN YALVARMAZ BOYUN EĞMEZ DERS VERİR ''

Eğitim-İş Mersin Şube Başkanı Yakup Tekin , '' Eğitim İş Sendikası olarak biz emek veren , onurlu duruşuyla varlığını devam ettiren bütün eğitim emekçilerinin yanında olmaya devam edeceğiz '' dedi.

Tekin , yaptığı yazılı açıklamada şu görüşleri paylaştı ;

Siyasal iktidarın 20 yılında 8 bakan değiştirilmiş, 16 defa eğitim sisteminde değişikliğe gidilmiştir. 2014 yılında sözde FETÖ ile mücadele bahane edilerek yapılan düzenleme ile bir gecede binlerce okul müdürünün görevine son verilmiş ve yerlerine tamamen siyasi bir kararla liyakatsız eğitim yöneticileri atanmıştır. Aynı siyasal anlayışla usülsüz şekilde 1709 şube müdürü atanmış, atanan bütün yöneticiler siyasal iktidarın Milli Eğitim'deki temsilcileri gibi hareket etmişlerdir.

İçel Anadolu Lisesi'de bir öğretmenimize yapılan saldırı da aynı siyasal anlayışın sonucudur. Okulları kendi çiftliği gibi gören, canı istediğinde mafya dizilerindeki gibi yanına iki kişi alıp okulu basıp, öğretmene saldırmak bir hukuk devletinde rastlanmayacak bir olaydır. Yıllardır Alo 147'lerle, Cimer'lerle öğretmeni sindirmeye çalışanlar, atadıkları liyakatsız yönetici kadrolarıyla öğretmene göz dağı verme çabasına girmiştir. Fakir Baykurt'un da dediği gibi "Öğretmen yalvarmaz, öğretmen boyun eğmez, öğretmen ders verir" .İçel Anadolu Lisesi bu şehrin en köklü, en başarılı okullarındandır. Haddini bilmez bir şube müdürünün mafyacılık oynayacağı bir sahne değildir. Öğretmenlerimiz bütün siyasi kararlara rağmen bu ülkenin çocuklarının geleceği için mücadele vermeye devam edecektir. Eğitim İş Sendikası olarak biz emek veren, onurlu duruşuyla varlığını devam ettiren bütün eğitim emekçilerinin yanında olmaya devam edeceğiz.