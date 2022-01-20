TARSUS’TA 6 OKULDA EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ
Mersin’in Tarsus ilçesinde kırsal bölgede bulunan 6 okulda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Mersin’in Tarsus ilçesinde kırsal bölgede bulunan 6 okulda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Tarsus Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bazı bölgelerde olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve taşıma yoluyla eğitime erişen öğrencilerin okula ulaşmalarında, oluşan yoğun buzlanmaya bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle taşımalı eğitim uygulaması kapsamında taşınan öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla 20 Ocak 2022 Perşembe günü eğitime 1 gün süre ile ara verildiği açıklandı.
Buna göre, Çamalan Şehit Burhan Yıldırım İlkokulu/Ortaokulu, Ömer Cırık İlkokulu/Ortaokulu, Şehit İsrafil Işık İlkokulu/Ortaokulu, Zekeriya Çayan İlkokulu/Ortaokulu, Gülek Atatürk İlkokulu/Ortaokulu ve Gülek İbrahim Günay Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 gün tatil edildi.
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|O
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|20
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|20
|33
|6. İstanbulspor
|20
|33
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|20
|32
|8. Samsunspor
|19
|30
|9. Tuzlaspor
|20
|27
|10. Gençlerbirliği
|20
|26
|11. Manisa Futbol Kulübü
|20
|25
|12. Boluspor
|19
|24
|13. Kocaelispor
|20
|24
|14. Keçiörengücü
|20
|23
|15. Menemen Belediyespor
|20
|23
|16. Altınordu
|20
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|20
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|22
|56
|2. Liverpool
|21
|45
|3. Chelsea
|23
|44
|4. West Ham United
|22
|37
|5. Tottenham
|19
|36
|6. Arsenal
|20
|35
|7. M. United
|21
|35
|8. Wolverhampton Wanderers
|20
|31
|9. Brighton
|21
|29
|10. Leicester City
|19
|25
|11. Crystal Palace
|21
|24
|12. Southampton
|21
|24
|13. Aston Villa
|20
|23
|14. Brentford
|22
|23
|15. Leeds United
|20
|22
|16. Everton
|19
|19
|17. Watford
|19
|14
|18. Norwich City
|21
|13
|19. Newcastle
|20
|12
|20. Burnley
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|21
|45
|3. Real Betis
|21
|37
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
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|21
|29
|9. Valencia
|21
|29
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|21
|28
|11. Espanyol
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|27
|12. Celta Vigo
|21
|26
|13. Osasuna
|21
|25
|14. Granada
|20
|24
|15. Elche
|21
|22
|16. Mallorca
|20
|20
|17. Getafe
|20
|18
|18. Deportivo Alaves
|21
|17
|19. Cadiz
|21
|15
|20. Levante
|20
|11