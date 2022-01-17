TARSUS ÜNİVERSİTESİ İLE EYÜP AYGAR FEN LİSESİ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Tarsus Üniversitesi ile Eyüp Aygar Fen Lisesi Müdürlüğü arasında eğitim, bilim alanları ve araştırma geliştirme faaliyetlerini kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

Eyüp Aygar Fen Lisesi Müdürü İmran Bağdemir ve Müdür Başyardımcısı Ahmet Acekse’nin Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Orhan Aydın’ı ziyareti sonrası eğitim, bilim ve araştırma geliştirme faaliyetlerini kapsayan işbirliği protokolü taraflarca imzalandı.

Protokol ; Eyüp Aygar Fen Lisesinde eğitim ve öğretim gören öğrencilerin, eğitim faaliyetlerini yürüten öğretmen, idareci ve diğer personellerin Tarsus Üniversitesi ile ortaklaşa uygun görülecek sosyal etkinlik, bilimsel çalışma, araştırma ve projelerde iş birliği yapılması, gerekli durumlarda akademik destek sağlanmasını, verilecek eğitim ve danışmanlık hizmetlerini kapsamakta.