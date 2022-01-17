TARSUS ÜNİVERSİTESİ İLE EYÜP AYGAR FEN LİSESİ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
Tarsus Üniversitesi ile Eyüp Aygar Fen Lisesi Müdürlüğü arasında eğitim, bilim alanları ve araştırma geliştirme faaliyetlerini kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.
Tarsus Üniversitesi ile Eyüp Aygar Fen Lisesi Müdürlüğü arasında eğitim, bilim alanları ve araştırma geliştirme faaliyetlerini kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.
Eyüp Aygar Fen Lisesi Müdürü İmran Bağdemir ve Müdür Başyardımcısı Ahmet Acekse’nin Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Orhan Aydın’ı ziyareti sonrası eğitim, bilim ve araştırma geliştirme faaliyetlerini kapsayan işbirliği protokolü taraflarca imzalandı.
Protokol ; Eyüp Aygar Fen Lisesinde eğitim ve öğretim gören öğrencilerin, eğitim faaliyetlerini yürüten öğretmen, idareci ve diğer personellerin Tarsus Üniversitesi ile ortaklaşa uygun görülecek sosyal etkinlik, bilimsel çalışma, araştırma ve projelerde iş birliği yapılması, gerekli durumlarda akademik destek sağlanmasını, verilecek eğitim ve danışmanlık hizmetlerini kapsamakta.
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|Güneş
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|İkindi
|Akşam
|Yatsı
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|21
|50
|2. Konyaspor
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|3. Hatayspor
|21
|35
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|34
|6. Fenerbahçe
|21
|33
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|21
|32
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|21
|31
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|21
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|21
|18
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|21
|18
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|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|20
|42
|2. Ankaragücü
|20
|42
|3. Erzurumspor
|20
|38
|4. Eyüpspor
|20
|36
|5. Bandırmaspor
|20
|33
|6. İstanbulspor
|20
|33
|7. Samsunspor
|19
|30
|8. Adanaspor
|19
|29
|9. Tuzlaspor
|20
|27
|10. Gençlerbirliği
|19
|26
|11. Manisa Futbol Kulübü
|20
|25
|12. Boluspor
|19
|24
|13. Kocaelispor
|20
|24
|14. Keçiörengücü
|20
|23
|15. Menemen Belediyespor
|20
|23
|16. Altınordu
|20
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|20
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|22
|56
|2. Liverpool
|21
|45
|3. Chelsea
|22
|43
|4. West Ham United
|22
|37
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|20
|35
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|20
|32
|8. Wolverhampton Wanderers
|20
|31
|9. Brighton
|20
|28
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|21
|24
|12. Southampton
|21
|24
|13. Aston Villa
|20
|23
|14. Brentford
|21
|23
|15. Leeds United
|20
|22
|16. Everton
|19
|19
|17. Watford
|19
|14
|18. Norwich City
|21
|13
|19. Newcastle
|20
|12
|20. Burnley
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|20
|34
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|21
|29
|9. Athletic Bilbao
|21
|28
|10. Valencia
|20
|28
|11. Espanyol
|20
|26
|12. Osasuna
|20
|25
|13. Granada
|20
|24
|14. Celta Vigo
|20
|23
|15. Elche
|21
|22
|16. Mallorca
|20
|20
|17. Getafe
|20
|18
|18. Deportivo Alaves
|20
|17
|19. Cadiz
|20
|14
|20. Levante
|20
|11