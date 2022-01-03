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ŞUBE MÜDÜRÜ EREN: "HER ZAMAN, HER YERDE, HERKES İÇİN EĞİTİM"

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Mikail Eren, Mersin halkına seslenerek, "Tüm vatandaşlarımızı Hayat Boyu Öğrenme kurumlarından istifade etmeye davet ediyoruz. Mersin'de öğrenme hayat boyudur" dedi.

EĞİTİM 03.01.2022, 11:51 03.01.2022, 12:14
ŞUBE MÜDÜRÜ EREN: "HER ZAMAN, HER YERDE, HERKES İÇİN EĞİTİM"
Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Mikail Eren, Mersin halkına seslenerek, "Tüm vatandaşlarımızı Hayat Boyu Öğrenme kurumlarından istifade etmeye davet ediyoruz. Mersin'de öğrenme hayat boyudur" dedi.

Beşikten mezara kadar ilim şiarı ile 14 Halk Eğitim Merkezi ve bir olgunlaşma enstitüsü ile faaliyetlerini Mersin halkı için sürdürdüklerini söyleyen Mersin İl MEM Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Mikail Eren, "Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri Birimi olarak kurumlarımızda mesleki teknik kurslar, genel kurslar ile okuma yazma kursları başlığı adı altında binlerce kursumuz bulunmaktadır. Kurslarımızın tamamı ücretsiz olup vatandaşlarımızın ilgi ve talepleri doğrultusunda yeni kurslarda açmaya devam edeceğiz" dedi.

"ALO Kurs Hattı nı ise sizler için aktif bir şekilde kullanıyoruz"

Hayat Boyu Öğrenme Birimi olarak hedefimiz tüm vatandaşlarımızın bir defada olsa kurumlarımızı ziyaret etmesini ve vatandaşlarımızın kurslarımızdan istifade etmelerini sağlamaktır diyen Eren, "Bölgemizde ilk ve tek olan muz lifi işletmeciliği çömlekçilik, bağlama yapımı ve tamir kursu gibi kurslar açarak hem istishama katkı sağlıyoruz hem de unutulmuş mesleklerin gelecek nesillere aktarılmasına yardımcı oluyoruz. Bunun yanında; spordan sanata, güzellik hizmetlerinden aşçılık kurslarına, müzikten bigisayara, okuma yazma kurslarından dil kurslarına kadar binlerce kursumuz ile vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak için kurmuş olduğumuz ALO Kurs Hattı nı ise sizler için aktif bir şekilde kullanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Kursiyerlerimiz velinimetimizdir"

Kursiyerleri bir velinimet olarak gördüğünün altını çizen Mikail Eren, "Kurs sayılarımızın arttırılması ve daha fazla kursiyere ulaşabilmek amacıyla gerek halk eğitim merkezlerimize gerek hastanelerde ceza evlerinde gerekse belediyeler sivil toplum kuruluşları dernekler ile tüm kamu kurum kuruluşları ile iş birliği halinde çalışmalar yürütüyoruz. Bunların yanında eğitim öğretimi yarıda bırakmış ya da bırakmak zorunda kalmış vatandaşlarımızın açık öğretim kurumlarına kayıtlarını yaparak vatandaşlarımızın eğitim hayatlarının devamlılığını sağlıyoruz. Buradan hareketle her zaman her yerde herkes için eğitim anlayışı ile tüm vatandaşlarımızı Hayat Boyu Öğrenme kurumlarından istifade etmeye davet ediyoruz. Mersin'de öğrenme hayat boyudur" diyerek sözlerini sonlandırdı.

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