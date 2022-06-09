SİLİFKE’DE OKULLARA KÜTÜPHANE VE HOBİ BAHÇESİ YAPILIYOR

Mersin’in Silifke ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığının “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” sloganı ile başlattığı proje çerçevesinde okullarda açılan kütüphanelere bir yenisi daha eklendi. Uzuncaburç İlkokul ve Ortaokulunda kütüphane ve hobi bahçesi açıldı.

Uzuncaburç Mahallesi İlk ve Ortaokulunda düzenlenen törende konuşan Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, “Belediye olarak eğitime destek vermeye devam ediyoruz. Eğitim bizim en kıymetli alanımız. İlçemizde bulunan eğitim kurumlarımızdan gelen istek ve talepleri belediyemizin imkanları dahilinde çözüme kavuşturuyoruz. Çünkü her zaman olduğu gibi bugünde eğitim konusunda var olan hassasiyetimizi sürdürüyoruz. Özellikle ilçemizde bulunan özel çocuklarımızın eğitimi konusunda bizlere ulaşan projelere destek vermeye devam ediyoruz. İlçemizde bulunan eğitim kurumlarımızın hayata geçirmek istediği tüm projelerine biz de imkanlarımız dahilinde katkı sunuyoruz. Otizmli çocuklar yaşam merkezi, Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim Merkezi ve Kütüphane, okullarımızın kütüphane, spor ve oyun alanlarının bakım-onarımlarının yanı sıra imzaladığımız bir protokolle ilçemizde tarım okulu açılması konusunda verdiğimiz destekte eğitime verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Bugün de Uzuncaburç mahallemizde çocuklarımıza eğitim veren ilim ve irfan yuvamızın bünyesinde oluşturulan kütüphaneyi ve hobi bahçesini çocuklarımızla buluşturmanın sevinci içerisindeyiz. Eğitime destek veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza, hayırsever insanlarımıza, eğitim camiamıza ve hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Uzuncaburç ilk ve ortaokulu bünyesinde kurulan kütüphanemizin ve hobi bahçemizin çocuklarımıza, okulumuza ve mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, emeği geçenleri de tebrik ediyorum” dedi.

Kütüphane ve hobi bahçesinin açılış kurdelesini Kaymakam Abdullah Aslaner, Başkan Sadık Altunok, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin davetlilerle birlikte kesti.