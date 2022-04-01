SEUP PROJESİ LANSMANI MERSİN'DE YAPILDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen , '' Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal Ekonomik Uyum Projesi (SEUP) '' Mersin tanıtım günleri gerçekleşti.

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve AB tarafından desteklenen SEUP projesi Mersin tanıtım günlerinde Sektör Temsilcileri ve Medya ile buluşma etkinliğinde tanıtıldı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su , Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Korkut Koçak , Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca , İşkur İl Müdürü Mustafa Kutlu Göç İdaresi İl Müdürü H Kemal İlday , Proje Paydaşı 5 İlçe ( Akdeniz , Mezitli , Tarsus , Toroslar ve Yenişehir ) Kaymakamları , İlçe Milli Eğitim Müdürleri , Okul Müdürleri , Sektör temsilcileri ve Basın mensuplarının katıldığı toplantıda SEUP ve SEUP'un Mersin ayağında yapılan çalışmalar anlatıldı.

İş gücü piyasasında yüksek talep alan işlerde Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere (GKAS) ve Türk öğrencilere (14-17 yaş) yönelik kapsayıcı kaliteli mesleki ve teknik eğitime erişimi arttırmayı hedefleyen projenin sektörel buluşma toplatsında bir konuşma gerçekleştiren Vali Su; “Şuanda ikinci etabı yürütülen projeyle ülkemizin en önemli konularından biri olan mesleki ve teknik eğitimle sanayi kuruluşlarımızın, fabrikalarımızın ve diğer meslek gruplarımızın eleman ihtiyacını karşılayacağız.” dedi.

Vali Su; “Avrupa Birliği projesi ile ilimizdeki beş okulumuzda 40 milyon TL’ye yakın parayla mesleki ve teknik okullarımızdan beş tanesinde atölyeler kurduk, mevcut atölyelerin eksikleri varsa onları tamamladık, modernize ettik ve gerçekten çok güzel bir hale getirdik. Burada eğitim görecek olan çocuklarımızın bu anlamda sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak desteklerin sağlandığını ifade etti.