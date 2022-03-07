ŞEHİT FİKRİ DİLSİZ İLKOKULU'NDAN MEHMET AKİF ERSOY'A VEFA

Mersin Toroslar İlçesi Şehit Fikri Dilsiz İlkokulu , Okulda yaptığı Mehmet Akif Ersoy köşesi ile takdir topladı.

Toroslar İlçesi Şehit Fikri Dilsiz İlkokulu Öğretmeni Mehmet Canatan tarafından öğrencileri ile birlikte yapılan Mehmet Akif Ersoy kköşesi , öğrencilerin ilgi odağı oldu.Okul MÜdürü Veli Şahin yaptığı değerlendirmede , ''Toroslar Şehit Fikri Dilsiz İlkokulu Olarak Milli ve Manevi Değerlerimize Sahip Çıkıyoruz. Milli Şairimiz ve İstiklal Marşımızı öğrencilerimize En Güzel Bir Şekil de Anlatmanın Gayreti İçindeyiz. Geçmişini Bilmeyen Geleceğine Yön Veremez. Teşekkürler Mehmet Canatan Öğretmenim '' dedi.