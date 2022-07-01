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SEÇER GENÇ HEKİMLERİN MEZUNİYET HEYECANINA ORTAK OLDU

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 2021-2022 eğitim öğretim yılı mezuniyet törenine katılarak, genç hekimlerin mezuniyet heyecanına ortak oldu.

EĞİTİM 01.07.2022, 11:16 01.07.2022, 12:01
SEÇER GENÇ HEKİMLERİN MEZUNİYET HEYECANINA ORTAK OLDU

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 2021-2022 eğitim öğretim yılı mezuniyet törenine katılarak, genç hekimlerin mezuniyet heyecanına ortak oldu.

Akdeniz Kültür Merkezi’ndeki törende konuşan Başkan Seçer, “Üniversiteler özgür düşüncenin rahatça konuşulabildiği bilim platformlarıdır. Zaten özgürce muhakeme etmedikçe, konuşmadıkça, irdelemedikçe, eleştirmedikçe bilim olmaz, düşünce gelişmez ve demokrasi hiç olmaz. Zaten demokrasinin yeşerdiği, geliştiği, zenginleştiği alanların en önemlilerinden biri de üniversitelerdir. Onun için özerk üniversite; siyasetin etkisinde olmayan, talimatla iş yapmayan, özgürce düşünen, sadece bilimin ışığında yürüyen ve Mustafa Kemal’in izinden gidendir” dedi.

“İnsanlığın geleceği onlar, insanlığı onlar şekillendirecek”

Başkan Seçer konuşmasının devamında, “Hepimiz anneyiz, babayız. Hem bizlerin, ailemizin hem ülkemizin geleceği, aslında insanlığın geleceği onlar, insanlığı onlar şekillendirecek. Onların birikimi, eğitimi, müktesebatı dünyaya gelecekte şekil verecek. Bir asır önce bu ülkeyi kuran, masa başında değil kurtuluş mücadelesi vererek kuran, tek başına değil hepimizin atalarıyla, doğudan batıya, kuzeyden güneye etnik yapısı ne olursa olsun, mezhebi meşrebi ne olursa olsun bu kadim topraklarda, Anadolu topraklarında yaşayan insanlarla beraber bu ülkeyi kuran Atatürk, sonra ülkeyi bize armağan etti. Ama orada bakın ne diyor ‘Beni Türk hekimlerine emanet edin.’ 100 yıl önce bu çocuklarımızın değerini, kıymetini bildiği için, bizim her platformda bunu hatırlamamız için bu sözü söyleyen Ulu Önder’in karşısında bir kez daha saygıyla eğiliyorum” diye konuştu.

“Çocuklarımız Mersin’i tercih etmekle çok iyi yapmış”

Şehir dışından gelen anne babalara da seslenen Başkan Seçer, “Çocuklarımız Mersin’i tercih etmekle ya da Mersin’de bir üniversiteyi tercih etmekle çok iyi yapmış. Mersin güzel bir kent. Mersin’in havası, suyu güzel. Diğer şehirlere göre de daha ucuz bir kent. Mersin demokrasi kenti. Mersin her şeyden önemlisi Türkiye’nin özeti bir insanlık kenti. Çünkü Türkiye’nin dört bir yanından şu nedenle, bu nedenle, geçim nedeniyle, terör nedeniyle, şiddet nedeniyle ya da dışlanmışlık nedeniyle bölgesini terk etmiş, çocuklarına daha iyi istikbal aramak için gecesini gündüzüne katan ailelerin gelip yerleşip oluşturduğu bir kent. Onun için burada insanlık zirve yapmıştır. Çünkü burada çalışan insanlar vardır. Halden anlayan insanlar vardır. İnsanlık tanımına uyan bir topluluktur Mersin’de yaşayan halk topluluğu. Onun için isabetli olmuş. Birkaç hafta sonra üniversite sınav sonuçları belli olacak. İnşallah gençlerimiz tercihini Mersin’den yana kullanır” ifadelerini kullandı.

“Bizi elbette güzel günler bekleyecektir”

Mersin’in bir üniversite kenti olması için çaba gösterdiklerinin vurgusunu yapan Seçer, şöyle devam etti; "Biz de elbette Mersin’in bir üniversite kenti olması için, çocuklarımızın daha rahat ortamda eğitimlerini, öğretimlerini sürdürmesi için her şeyi yapıyoruz ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Yeter ki onların hayatı kolaylaşsın, kendilerini Mersin’de özgür hissetsin, iyi hissetsin, emin ellerde hissetsinler diye bunu kendimize görev edinmişiz ve yerine getiriyoruz. Ben siyasetçiyim ama burası siyaset yapılacak bir alan değil, onun da farkındayım. Yalnız çocuklarımıza bir cümle etmek istiyorum; demokrasilerde çareler tükenmez, her şeyin bir çaresi vardır. Bizi elbette güzel günler bekleyecektir. Bu sıkıntılı günler de aşılacak ve Türkiye daha rahat bir ortama erişecektir.”

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya da konuşmasında, “Herkesin emeğinin karşılığını aldığı, başarının haklı gururunun yaşandığı bir an. Biz toplum olarak aslında ekip çalışmasına çok yatkın değiliz ya da çok istekli değiliz ama bugün buradaki sonuç gerçekten bir ekip çalışmasının ürünü. Bu ekibin en önemli bileşeni mutlaka ki öğrencilerimiz, mezunlarımız ama velilerimizin ve öğretim üyelerimizin hakkını da inkar edemeyiz” dedi.

Konuşmaların ardından, sembolik son ders ve ’Hekimlik Andı’ gerçekleştirildi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem birincisi Furkan Üstün’ün yaş kütüğüne dönem plakasını çakması ile süren programda mezun olacak hekimlerin hatıra fotoğraflarının sunumu izlendi. Son olarak mezun olan hekimlere temsili diplomalar takdim edilirken, Başkan Seçer de Tıp Fakültesi birincisi Furkan Üstün’e plaket ve hediye takdim etti.

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