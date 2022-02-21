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REHBER ÖĞRETMENLER YKS SÜRECİ HAKKINDA ÖĞRENCİLERİ BİLGİLENDİRDİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren rehber öğretmenler, YKS’yle ilgili öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

EĞİTİM 21.02.2022, 11:11
REHBER ÖĞRETMENLER YKS SÜRECİ HAKKINDA ÖĞRENCİLERİ BİLGİLENDİRDİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren rehber öğretmenler, YKS’yle ilgili öğrencilere tavsiyelerde bulundu. YKS’de baraj puan uygulamasının kaldırılmasından sonra kafa karışıklığı yaşan öğrenciler için önerilerde bulunan uzmanlar, sınav başvurusu, başvuru işlemleri ve sınav tarihleri hakkında bilgilendirmeler yaptı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan Ceyda Dinçer’in sorularını yanıtlayan rehber öğretmeni Dilek Taşar, TYT, AYT ve YDT’de soru sayılarını ve sınav sürelerini paylaşarak, “TYT, yani Temel Yeterlilik Sınavı, YKS’nin ilk oturumudur. Üniversiteye yerleşmek isteyen bütün adayların girmesi gereken bir sınavdır. TYT’de toplam 120 soru sorulmaktadır. TYT sınav süresi geçmiş yıllarda 135 dakikaydı, 2022’de 30 dakika daha eklenerek 165 dakikaya çıkarıldı. TYT’de tüm adaylar alan ayrımı olmadan tüm sorulardan sorumludur. Adayların puanlarının hesaplanabilmesi için Türkçe ya da Matematik testlerinden en az 0,5 ham puan almaları gerekmektedir. 2022 TYT’de yapılan bir diğer değişiklik ise TYT 200 ve üzeri puan kullanılması durumunun 2022 yılından itibaren kullanılamamasıdır. 2021 yılında TYT sınavına giren bir aday 200 ve üzeri bir puan almışsa bu puanını 2022 yılında kullanabilecek ancak 2022 yılında TYT’den 200 ve üzeri bir puan aldığında bunu 2023 yılında kullanamayacak" dedi.

AYT yani Alan Yeterlilik Testi için de detaylı bilgiler paylaşan Taşar, “YKS’nin 2. oturumudur. AYT’de toplamda 160 soru bulunmaktadır. Sınav süresi ise 180 dakikadır. AYT’de adaylar, kendi tercih önceliğine göre istediği testten başlayarak soruları yanıtlayabilirler, fakat burada alan önemli. Örneğin sayısaldan hazırlanan bir öğrencinin AYT’de sadece matematik ve fen testlerini çözmesi yeterlidir. AYT’de adayların ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların iki testten en az 0.5 ham puan almaları gerekiyor. Örneğin sayısaldan hazırlanan bir öğrencinin matematik ve fen bilimleri testlerinin en az 0.5 ham puan alması gerekmektedir” diye konuştu.

“2022 YKS’den itibaren TYT ve AYT baraj puanları kaldırıldı”

Taşar, yabancı dil sınavının Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden yapıldığını söyleyerek, “Yabancı dil sınavında 80 soru bulunmaktadır, sınav süresi ise 120 dakikadır. Yabancı dil sınavında da adayın ağırlıklı puanının hesaplanabilmesi için dil sınavından en az 0.5 ham puan alması gerekiyor. 2022 YKS kılavuzunda, 2022 YKS’den itibaren TYT ve AYT baraj puanlarının kaldırıldığı da açıklandı” ifadelerin kullandı.

Özel yetenek sınavına hazırlanan adayların TYT’de ilk 800 bin sıralaması içerisinde olması gerektiğini de hatırlatan Taşar, beden eğitimi ve spor öğretmenliği, engelli beden eğitimi öğretmenliği, müzik öğretmenliği, resim öğretmenliği gibi bölümlerin dışındaki bölümler için gerekli şartların, YÖK ve üniversiteler tarafından belirlenerek ilerleyen zamanlarda paylaşılacağını söyledi. Sınav için başvuruların 11 Şubat’ta başladığını anımsatan Taşar, “7 Mart 2022’ye kadar devam edecek. Geç başvuru tarihi ise 16-17 Mart 2022’dir. Biz adaylara geç başvuru tarihlerine kalmalarını tavsiye etmiyoruz. Çünkü geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda, sınav ücreti yüzde 50 fazla ödenecek. Sınav ücreti her oturum için 115 TL olarak açıklandı” dedi.

Taşar, başvuruların ÖSYM’nin aday işlemleri sisteminden veya ÖSYM tarafından açıklanan başvuru merkezlerinden yapılabileceğine vurgu yaparak, sınav tarihlerini paylaştı. Taşar, “TYT sınavı 18 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 10.15’te, AYT sınavı 19 Haziran 2022 Pazar günü saat 10.15’te, YDT sınavı ise 19 Haziran 2022 Pazar günü saat 15.45 de yapılacak” diye konuştu.

YKS sonuç açıklanma tarihini de paylaşan Taşar, “Sonuçlar 20 Temmuz 2022’de açıklanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra tercih süreci başlayacak, tercih süreci tarihi daha sonra ilan edilecek. Biz Eğitim Hizmetleri bünyesinde görevli rehber öğretmenleri olarak geçmiş yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da tercih sürecinde, öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı yapacağız” ifadelerini kullandı.

Eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezi olarak öğrencilerin yanında olduklarını kaydeden Taşar, “YKS’de yapılan değişiklikler adayları endişelendirmesin çünkü bu değişiklikler bütün adayları kapsıyor. YKS’de baraj puanının kaldırılması da adayları rahatlatmasın çünkü YKS zaten bir sıralama sınavıdır. Adaylar tercih döneminde sıralamalarını dikkate alarak tercihlerini yapacaklar. O yüzden adayların iyi bir sıralamaya girmesi gerekiyor. Adaylara tavsiyem planlı programlı bir şekilde rehber öğretmenlerinden de yardım alarak her zorluk derecesinden de bol soru çözerek, çalışmalarına sınav tarihine kadar devam etmeleridir" şeklinde konuştu.

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