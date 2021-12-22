PROF. DR. YAŞAR MÜJDEYİ VERDİ: " ERDEMLİ'YE ÖSYM SINAV MERKEZİ AÇILDI"

ÖSYM Mersin İl Sınav Koordinatörü Prof. Dr. Erol Yaşar, ÖSYM Başkanlığı Yönetim Kurulu tarafından Mersin İli Erdemli İlçesine Sınav Merkezi açıldığı müjdesini verdi.

ÖSYM Başkanlığı Yönetim Kurulu tarafından Mersin Erdemli ilçesine Sınav Merkezi açılması kararının onaylanması üzerine açıklama yapan Prof. Dr. Yaşar, " İlçemiz adına çok önemli olan bu gelişmeden dolayı başta ÖSYM Başkanımız Sn. Prof.Dr. Halis Aygün olmak üzere sürece katkı sunan AK Parti Mersin İl Başkanı Sn. Cesim Ercik'e, Milletvekillerimiz Sn. Ali Cumhur Taşkın'a, Sn. Hacı Özkan'a ve Sn. Zeynep Gül Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz.Erdemlimize ve bölge ilçelerimize hayırlı olsun" dedi.