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POMEM ADAYLARINA KARİYER MERKEZİNDEN EĞİTİM
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) mülakatlarına hazırlanan adaylara yönelik eğitim düzenledi.
EĞİTİM 26.03.2022, 10:59 26.03.2022, 11:01
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kariyer Merkezi tarafından planlanan ve 28. Dönem POMEM adaylarına yönelik gerçekleştirilen eğitimde; mülakat teknikleri, beden dili, mülakatta başarılı olmanın püf noktaları gibi konular anlatılırken, adaylarla örnek mülakat canlandırması yapıldı. Eğitimin sonunda adayların soruları cevaplandı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, eğitimde yaptığı konuşmada, özel sektör ve kamu sektöründe gerçekleştirilen mülakatlarda farklı yöntemler uygulansa da dikkat edilmesi gereken hususlarda benzer bir süreç yaşandığını belirtti. Özada, belirsizlik ve o işe gereğinden fazla verilen önemin mülakat sırasında strese yol açabileceğini ifade etti.
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