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ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERE DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİ

Mersin Büyükşehir Belediyesinin özel gereksinimli bireylere yönelik ‘duyu bütünleme terapisi’ devam ediyor.

EĞİTİM 29.06.2022, 11:17
ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERE DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİ

Mersin Büyükşehir Belediyesinin özel gereksinimli bireylere yönelik ‘duyu bütünleme terapisi’ devam ediyor.
Bilimsel geçerliliği yüksek olan ve uygulayıcısı az olan bu terapi yöntemine her engel grubundan ve sosyo-ekonomik düzeyden bireyler ulaşabiliyor. Duyu bütünleme terapisinden aktif olarak toplam 35 öğrenci faydalanıyor ve çocuklar 12 seans takip ediliyor. Sağlık İşleri Dairesi bünyesindeki Engelsiz Yaşam Merkezi’nde uygulanan ‘Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Duyu Bütünleme Terapisi' projesiyle Akdeniz, Mezitli, Toroslar, Yenişehir ve Tarsus ilçesinde ikamet eden 0-7 yaş arası tanısı konulmuş zihinsel, bedensel, işitsel ve görme engeli bulunan bireylere yönelik özel olarak oluşturulan, bireye özgü terapi protokollerinin başlatılması, özel gereksinimli aile bireyinin sorunlarının anlaşılması için bilgilendirilmeler yapılması ve terapi sürekliliği için ailenin bilinçlendirilip ev ödevleri verilmesiyle sürece dahil ediliyor. Böylece erken dönem çocuklukta hayati önem taşıyan yoğun terapi süresi desteklenirken, aileler de süreç içinde yer alma fırsatı buluyor.

“Multidisipliner bakış açısını işimize katmayı hedefliyoruz”
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nda görevli fizyoterapist, Duyu Bütünleme ve Ergoterapi Birimi Sorumlusu Bilge Yıldırım, “Duyu bütünleme terapisi, çocukların çevrelerinden gelen uyaranları alması ve onlara uygun adaptif cevaplar çıkarmasıdır. Bu terapi yöntemi başta otizm olmak üzere nörogelişimsel problemlerde uygulanan bir terapi yöntemidir. Bu terapi yöntemi çocukların ulaşılabilirliğinin çok az olduğu bir terapi yöntemi. Çünkü çok fazla uzman yok bu konuda. Bizim birimimiz de öncesinde çok fazla talep almaktaydı bu konuda. Biz de o yüzden ekibimizi genişlettik. Bir psikolog arkadaşımız ve bir ergoterapist arkadaşımızla artık hizmet vermekteyiz. Biz burada bunu yaparak multidisipliner bakış açısını işimize katmayı hedefliyoruz. Burada ilk geldiği zaman çocuklarımız psikolog tarafından değerlendiriliyor. Onun bize yol çizmesi ile birlikte gelişim alanlarına bakarak tedavi programlarını planlıyoruz. Yaklaşık 12 seans süren bu programlarımızda ergoterapistimiz ve ben uygulayıcı olarak bulunmaktayım. Çocuklarımız bu sayede multidisipliner çok yönlü bir bakış açısıyla buradan eğitim almaktadır” dedi.

“Çocuklarımıza burada ücretsiz olarak Duyu Bütünleme Terapisi hizmeti sunuyoruz”
Engelsiz Yaşam Merkezi'nde ergoterapist olarak görev yapan Yeşim Demir Kozan, “Burada 0-7 yaş arası, başta otizm olmak üzere tüm engelli grubu çocuklarımıza bire bir değerlendirme yapıyoruz ve ardından birebir bir müdahale programı oluşturarak çocuklarımıza burada ücretsiz olarak duyu bütünleme terapisi hizmeti sunuyoruz. Burada duyusal değerlendirme ile birlikte duysal problem yaşayan çocuklarımızın zorluklarını tespit ederek, ardından bir ergoterapist olarak onların günlük yaşamda yaşadığı zorlukları ele alarak, maksimum bağımsızlığı elde etmeleri ve sosyal hayata katılımlarını arttırmaya çalışıyoruz. Yaşadıkları zorluklarla bağımsızlıklarını kaybettikleri için onları sosyal hayata katıyoruz. Böylece bağımsız birer birey olmalarını sağlıyoruz. Bağımsız birey demekle aslında, sosyal hayata maksimum şekilde katılım göstererek kişinin toplumda yer edinmesini sağlıyoruz. Böylece bir bütün olmayı sağlıyoruz” diye konuştu.

Kaynak: İHA
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