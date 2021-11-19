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ÖZEL BÜRO ÖĞRETMENLERİNDEN BİLİM KÖYÜNE YOĞUN İLGİ
Mersin Mezitli İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Çukurova Kalkınma Ajansı desteği ile hayata geçirilen bir proje olan Mersin Bilim Köyü , her kesimden insanların ilgi odağı olmaya devam ediyor.
EĞİTİM 19.11.2021, 10:15
Mersin Mezitli İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Çukurova Kalkınma Ajansı desteği ile hayata geçirilen bir proje olan Mersin Bilim Köyü , her kesimden insanların ilgi odağı olmaya devam ediyor.
Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen , Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün başarılı projelerinden biri olan Bilim Köyü , Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü , Akdeniz , Erdemli , Toroslar ve Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde çalışan Özel Büro Öğretmenlerini ağırladı.
Mezitli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Tokdemirkoparan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette , Bilim Köyünün tanıtımı yapıldı ve gelecekte yapılabilecek faaliyetler ile ilgili istişarelerde bulunuldu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Tokdemirkoparan , Bilim Köyünün Mersin'deki tüm okullara hitap ettiğini ve öğrenci ağırladığını belirterek , bundan sonra yapılabilecek iş birliklerine de açık olduklarını belirtti.
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