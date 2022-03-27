OSMANLI MUTFAĞININ EFENDİSİ MERSİN EVLİYA ÇELEBİ MTAL TÜRKİYE 1.Sİ

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen '' İmparatorluk Mirası Osmanlı Mutfağı Yemek Yarışması '' finallerinde Mersin Yenişehir İlçesi Evliya Çelebi MTAL Türkiye 1.si oldu.

Bolu İzzet Baysal Abant MTAL'nde düzenlenen yarışmaya Türkiye genelinden 57 okul katıldı.Mersin Yenişehir Evliya Çelebi MTAL Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Öğretmeni Semih Gülen başkanlığındaki 10.sınıf öğrencileri , Sevim Taşkara ,Berivan Kayan , Yiğit Alp Öztürk ve İbrahim Mert'ten oluşan ekip Türkiye 1.si oldu.