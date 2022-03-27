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OSMANLI MUTFAĞININ EFENDİSİ MERSİN EVLİYA ÇELEBİ MTAL TÜRKİYE 1.Sİ
Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen '' İmparatorluk Mirası Osmanlı Mutfağı Yemek Yarışması '' finallerinde Mersin Yenişehir İlçesi Evliya Çelebi MTAL Türkiye 1.si oldu.
EĞİTİM 27.03.2022, 18:33
Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen '' İmparatorluk Mirası Osmanlı Mutfağı Yemek Yarışması '' finallerinde Mersin Yenişehir İlçesi Evliya Çelebi MTAL Türkiye 1.si oldu.
Bolu İzzet Baysal Abant MTAL'nde düzenlenen yarışmaya Türkiye genelinden 57 okul katıldı.Mersin Yenişehir Evliya Çelebi MTAL Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Öğretmeni Semih Gülen başkanlığındaki 10.sınıf öğrencileri , Sevim Taşkara ,Berivan Kayan , Yiğit Alp Öztürk ve İbrahim Mert'ten oluşan ekip Türkiye 1.si oldu.
Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca , yaptığı açıklamada '' Türk Mutfağının merkezi Bolu'dan 1.lik ile dönen Semih Gülen Öğretmenimizi , öğrencilerimiz , Sevim Taşkara , Berivan Kayan , Yiğit Alp Öztürk ve İbrahim Mert'i yürekten tebrik ediyorum , emeği geçen Okul Müdürü ve İdareci arkadaşlarımı kutluyor teşekkür ediyorum.Öğrencilerimizin ,geleceğimizin teminatı öğrencilerimize, geçmişini tanıyıp geleceğe daha emin adımlarla ileryebilmeleri için kıtalara hükmeden cihan imparatorluğu ecdadımız Osmanlı'ya ait mutfak kültürüne dikkat çekmek gibi manevi kutsal amaçları olan böylesi bir yarışmadan 1 .lik ile dönmeleri çok anlamlı '' dedi.
Yavuz 7 saat önce
Kutluyorum gençleri. Sevdikleri işleri yapmalarına izin verin başarı gelecektir.
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