ÖĞRENİM YARDIMLARININ SON TUTARI HESAPLARA YATIRILDI

Mersin Büyükşehir Belediyesinin öğrencilerin yüzünü güldüren projelerinden biri olan öğrenim yardımının son tutarları hesaplara yatırıldı. 6 bin 225 lisans öğrencisinin hesabına 1 milyon 245 bin lira yatırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde 2021-2022 döneminde üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere yönelik olarak sürdürülen ve bu yıl için bin 600 TL’ye çıkarılan öğrenim yardımlarının 200 liralık son tutarı da öğrencilere ulaştırılmış oldu.