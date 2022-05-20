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ÖĞRENİM YARDIMLARININ SON TUTARI HESAPLARA YATIRILDI
Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu yıl için bin 600 TL’ye çıkarılan öğrenim yardımlarının 200 liralık son tutarı hesaplara yatırıldı.
EĞİTİM 20.05.2022, 17:05
Mersin Büyükşehir Belediyesinin öğrencilerin yüzünü güldüren projelerinden biri olan öğrenim yardımının son tutarları hesaplara yatırıldı. 6 bin 225 lisans öğrencisinin hesabına 1 milyon 245 bin lira yatırıldı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde 2021-2022 döneminde üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere yönelik olarak sürdürülen ve bu yıl için bin 600 TL’ye çıkarılan öğrenim yardımlarının 200 liralık son tutarı da öğrencilere ulaştırılmış oldu.
Kaynak: İHA
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