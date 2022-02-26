ÖĞRENİM YARDIMININ ŞUBAT AYI ÖDEMESİ HESAPLARA YATIRILDI

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, öğrenim yardımı kapsamında şubat ayında yapılan ödemelerden 6 bin 147 lisans, 2 bin 813 ön lisans olmak üzere toplam 8 bin 960 öğrenci yararlandı. Lisans için 1 milyon 536 bin 750, ön lisans için 562 bin 600 TL olmak üzere toplam 2 milyon 99 bin 350 TL hesaplara aktarıldı.



“Öğrenci ve velilerimizin her zaman yanındayız”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Merkez Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Rehber Öğretmeni Damla Tan, kapsamı genişletilen öğrenim yardımları hakkında bilgi vererek, “Bu yıl projemize ön lisans öğrencilerimiz de dahil oldu. Bugün lisans öğrencilerimizin hesaplarına 250 TL yatırdık. Ön lisans öğrencilerimize ise 200 TL yatırarak ön lisans öğrenim yardımlarını tamamladık. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak öğrenci ve velilerimizin her zaman yanındayız” dedi.



“Bu öğrenim yardımları aslında bizim için bir nevi harçlık”

Öğrenim yardımlarından faydalanan ve Fen Bilgisi Öğretmenliği 1. Sınıf öğrencisi olan Mukaddes Eker ise bu yardımların kendilerine destek sunduğunu söyledi. Eker, “Bugün ‘hesabınıza bursunuz yatmıştır’ denildiğinde çok mutlu oldum. Dersteydim o sırada, hocalarımız kitap istemişti bizden, nasıl alacağımı düşünüyordum. Aileme çok fazla masrafta bulunmak istemediğim için nasıl olacak diye düşünüyordum. Sonrasında bursun yattığını öğrenince çok mutlu oldum. Hemen gidip kitaplarımı alacağım. Bu öğrenim yardımları aslında bizim için bir nevi harçlık. Bu harçlığı verdiği için Vahap Seçer başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



“Staj formamı yenileyeceğim”

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümünde okuyan Buket Ormancı da aldığı öğrenim yardımı ile staj formasını yenileyeceğini belirterek, “Hastanede staj görüyorum. Formamı yenilemek istiyordum. Bugün mesaj geldi çok mutlu oldum. Bu ay çok ihtiyacım vardı. Eğitimime harcayacağım. Ailem daha az zorlanıyor en azından. Onlardan istemiyorum” ifadelerini kullandı.