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ÖĞRENİM YARDIMININ NİSAN AYI TUTARLARI HESAPLARA YATTI
Mersin Büyükşehir Belediyesinin öğrenim yardımlarının nisan ayı tutarları, Ramazan Bayramı öncesi 6 bin 214 lisans öğrencisinin hesaplarına yatırıldı.
EĞİTİM 27.04.2022, 14:59 27.04.2022, 16:42
Mersin Büyükşehir Belediyesinin öğrenim yardımlarının nisan ayı tutarları, Ramazan Bayramı öncesi 6 bin 214 lisans öğrencisinin hesaplarına yatırıldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesinin öğrenim yardımlarının 250 TL’lik nisan ayı tutarları lisans öğrencilerinin hesaplarına yatırıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde 2021-2022 döneminde üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere yönelik sürdürülen öğrenim yardımları bu yıl için bin 600 TL’ye çıkartılmıştı. Yardımların 5’inci ödemeleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi öğrencilerin hesaplarına yüklendi. Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere nisan ayında toplam 1 milyon 553 bin 500 lira destekte bulundu.
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