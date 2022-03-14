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ÖĞRENCİLER TERÖR NOKTASINDA BİLGİLENDİRİLİYOR
Mersin polisi, ’Gençlik Güvenli Gelecek 2022’ projesi kapsamında lise öğrencilerini terör konusunda bilgilendiriyor.
EĞİTİM 14.03.2022, 11:40 14.03.2022, 19:03
Mersin polisi, ’Gençlik Güvenli Gelecek 2022’ projesi kapsamında lise öğrencilerini terör konusunda bilgilendiriyor.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polisler “Gençlik Güvenli Gelecek 2022” projesi ile Mersin genelinde yer alan liselerde öğrenim gören öğrencilere yönelik terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri, terör örgütlerinin genç nüfus başta olmak üzere çocukları ve gençleri nasıl istismar ettikleri, terör örgütlerinin elemanlarını nasıl kullandıkları ve hangi yöntemleri izledikleri, birlikte hareket etmenin gerekliliği, şüpheli paket, araç ve şahıslar ve sosyal medya kullanımı ile ilgili konularda bilgilendirme yaptı.
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