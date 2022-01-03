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ÖĞRENCİLER 87 KURUM VE OKUL İÇİN KÜTÜPHANE MALZEMESİ ÜRETTİ

Mersin’in Erdemli ilçesinde mesleki ve teknik lisesi öğrencileri 87 kurum ve okul için kütüphane oluşturacak masadan raflara kadar her türlü eşyayı üretti.

EĞİTİM 03.01.2022, 09:44
ÖĞRENCİLER 87 KURUM VE OKUL İÇİN KÜTÜPHANE MALZEMESİ ÜRETTİ

Mersin’in Erdemli ilçesinde mesleki ve teknik lisesi öğrencileri 87 kurum ve okul için kütüphane oluşturacak masadan raflara kadar her türlü eşyayı üretti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, bu hafta üretilen dolaplarla birlikte bölgelerinde kütüphane sorunu kalmayacağını belirterek, ilçe sakinlerinden okudukları kitapları hediye ederek öğrencilerle buluşturmalarını istedi.

Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kütüphanesiz okul kalmasın" projesi kapsamında çalışma yapıldı. Öğretmen ve öğrencilerin yoğun mesaisi ile okulda 87 kurum için raf, yonca ile yönetici masaları üretildi. Üretilen malzemelerle 87 kurumdan 62'sine bağımsız alanlarda, 25'ine ise koridorlarda kütüphane oluşturulmaya başlandı. Bir hafta içinde tüm kurumlarda kütüphanelerin tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi. Öte yandan, Erdemli Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da ilçede kütüphanelerin kitaplarla doldurulması için kampanya başlatılacağı belirtilerek herkesin bağışta bulunması istendi.

Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Erdemli'nin en köklü okullarından bir tanesi olduğuna dikkat çeken İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, "1984 yılında açılmış. Şu an 100 civarı personelimiz, 700'e yakın öğrencimizle 8 alanda eğitim öğretim faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Son dönemde meslek liselerinin önemi arttı. Okulumuzda da nitelikli eleman yetiştirmek için gayret gösteriyoruz. Okulumuzun 2020 ve 2021 yılında öğrenci sırası, dolabı, masası, işte son dönemde de kütüphanesiz okul kalmasın projesi kapsamında ilçemizdeki kütüphaneler için raf, yonca masa ve yönetici masası üretimini gerçekleştiriyorlar. Şuan ilçemizde son teslimatlarla birlikte 87 kuruma kütüphane kurmuş olacağız. Bunlardan 62 tanesi bağımsız alan, 25 tanesini de okullarımızın koridorlarına, uygun alanlara yerleştirmiş olacağız. Bu hafta üretilen dolaplarla birlikte ilçemizde kütüphane sorunu kalmayacak. Önümüzdeki haftadan itibaren de bu kütüphanelerimize kitap bağışı kampanyası yapacağız. İlçemizdeki vatandaşlardan okudukları kitapları hediye etmelerini, öğrencilerle buluşturmalarını istiyoruz" dedi.

Açıkyörük, okulda hazırlanan farklı projelerle de mezun olan öğrencilerin nitelikli iş gücü elemanı olmasının yanı sıra sosyal, kültürel faaliyetlerde başarılı olması için çaba harcadıklarını kaydetti.

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