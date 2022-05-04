ÖĞRENCİ ÇALIŞMA MERKEZİ ÖĞRENCİLERE KONFORLU BİR ORTAM SAĞLIYOR

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde hizmet veren Öğrenci Çalışma Merkezi’nden öğrenciler haftanın 6 günü faydalanabiliyor. Hafta içi 08.30-18.30, cumartesi günü 08.30-16.30 saatleri arasında açık olan ve zengin kütüphanesi, konforlu çalışma alanları, mini mutfağı ile hizmet veren Çalışma Merkezi’ni öğrenciler severek kullanıyor. 15 yaşın üzerindeki bütün öğrencilerin faydalanabildiği merkezi öğrenciler, ‘ikinci evimiz’ olarak tanımlıyor.

Ev ortamı tadında bir çalışma alanı

Öğrenci Çalışma Merkezi’ni kimi öğrenciler ders çalışmak kimi öğrenciler de kitap okumak için değerlendiriyor. Ücretsiz internetle sınavlarına rahat bir şekilde hazırlanabilen öğrenciler, merkezin önündeki çim alanlarda da konsepte uygun heykellerin yanında yerleştirilen armut koltuklarda ders çalışıp kitap okuyabiliyor. Merkezdeki mutfakta yer alan ücretsiz çay-kahve, buzdolabı ve mikrodalga olanakları ise öğrencilere ev ortamı tadında bir çalışma alanı sağlıyor.



“15 yaşın üstündeki bütün öğrencilere kapımız açık”

Öğrenci Çalışma Merkezi’ndeki personellerden Başak Kaya, merkez hakkında bilgi vererek, “15 yaşın üstündeki bütün öğrencilere kapımız açık. Öğrencilerimize sıcak su, çay, mikrodalga ve buzdolabı kullanımı konusunda imkanlar tanıyoruz. Çalışma ortamımız her kütüphanede olduğu gibi sessizlik kuralına dayalı. Burada amacımız öğrencilerin evde bulamadıkları sessizlik ortamını elde etmelerini sağlamak. Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Öğrenciler buradaki imkanlardan gerçek anlamda çok mutlular. Ama kapasite olarak da bir o kadar doluyuz. Çünkü inanılmaz bir şekilde rağbet var öğrencilerden yana. Memnun olmasalardı bu kadar kalabalık olmazdı diye düşünüyoruz” dedi. Lise öğrencilerinden de kendilerinden talep geldiğini ifade eden Kaya, “Son birkaç gün içerisinde sayıları çok fazla artmış halde. Özellikle TYT-AYT sınavına hazırlanan öğrenciler merkezimizden yararlanmak istiyorlar” diye konuştu.



“İkinci evimiz olarak görüyoruz burayı”

Üniversite sınavına hazırlanan ve Öğrenci Çalışma Merkezi’nden faydalanan Seda Nur Caylan, “Saat 08.00’de uyanıyoruz, kahvaltı yaptıktan sonra kendimizi burada buluyoruz. Erken gelmeye çalışıyoruz çünkü çok kalabalık oluyor, yer kalmayabiliyor. Ondan dolayı gerektiğince erken gelmeye çalışıyoruz. Onun dışında, kitap, dolap, internet olsun, bunlar çok gerekli bir öğrenci için. O yüzden çok iyi ve müthiş bir şey. Bizim için çok faydalı bir şey burası ki ikinci evimiz olarak görüyoruz zaten burayı” şeklinde konuştu.