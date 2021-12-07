Son Dakika

MUT’TA "100 MUTLU YÜZ" PROJESİ

Mut Kaymakamlığı koordinasyonunda, Mut Belediyesi, Mut Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Mut Milli Eğitim Müdürlüğü, Mut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve ortaklığı ile “100 Mutlu Yüz” projesi hayata geçirildi.

EĞİTİM 07.12.2021, 09:27 07.12.2021, 10:50
MUT’TA "100 MUTLU YÜZ" PROJESİ

Mut Kaymakamlığı koordinasyonunda, Mut Belediyesi, Mut Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Mut Milli Eğitim Müdürlüğü, Mut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve ortaklığı ile “100 Mutlu Yüz” projesi hayata geçirildi.

Proje, maddi imkansızlıklar nedeniyle evlerinde uygun ders çalışma ortamları bulunmayan öğrencilerin ders motivasyonunu arttırmak, eşit eğitim alma imkanlarını sağlamak amacıyla hazırlandı.

SYD Vakfı ve okullar tarafından tespit edilen ve ev ortamlarında uygun ders çalışma alanı bulunmayan 100 yerleşim biriminden öncelikli ihtiyaç sahibi öğrenciler tespit edildi. Öğrencilere çalışma masası ve kitaplık ihtiyaçları giderilmeye başlandı. Kitaplıklı çalışma masalarının imalatı Mut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yapıldı.

Evlerinde daha konforlu ders çalışma alanı sunulan öğrencilerin okuldaki sınav başarılarının artmasına imkan sağlanacak.

Kaymakam Batuhan Bingöl, proje ile ilgili yaptığı açıklamada, “Saha ziyaretlerimizde, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın büyük bir kısmı tarım, hayvancılık ve günübirlik yevmiye işleri ile geçimlerini temin ettiklerini gözlemledik. Kırsal köylerimizde bulunan hanelerde insanlarımız taş veya toprak yapı 2 odalı evlerde ikamet etmektedir. 2 odalı evlerde yaşamını sürdüren bu hanelerde ders çalışmak için gerekli masa, kitaplık gibi eşyalar bulunmadığını gördük. Ders çalışma alanı öğrencinin başarısı ve sağlığı için önemli bir ihtiyaçtır. Tespit ettiğimiz bu sorunun çözümüne katkı sunmak için kaymakamlığımız koordinasyonu ile kamu kurumlarımız arasında işbirliği ve eşgüdümlü çalışma sağlanarak projemizi hayata geçirdik. Umarım projemiz ile olumsuz yaşam şartlarının öğrencilerimizin başarısı üzerindeki olumsuz etkisinin azaltılmasına katkı vermiş olacağız. 100 Mutlu Yüz projesi bu anlamda çok önemli. 100 öğrencimize kitaplık üniteli çalışma masası ihtiyacını gidererek konforlu bir çalışma ortamı sunmuş olacağız. Üretken ve iyi eğitimli nesiller yetiştirmek için öğrencilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik farklı projeler hayata geçirmeye devam edeceğiz. Devletimiz daima tüm imkanları ile vatandaşlarımızın yanındadır” dedi.

banner290
Yorumlar (0)
21
açık
Namaz Vakti 07 Aralık 2021
İmsak 06:08
Güneş 07:34
Öğle 12:38
İkindi 15:11
Akşam 17:32
Yatsı 18:52
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8
sanalbasin.com üyesidir