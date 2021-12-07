MUT’TA "100 MUTLU YÜZ" PROJESİ

Mut Kaymakamlığı koordinasyonunda, Mut Belediyesi, Mut Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Mut Milli Eğitim Müdürlüğü, Mut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve ortaklığı ile “100 Mutlu Yüz” projesi hayata geçirildi.

Proje, maddi imkansızlıklar nedeniyle evlerinde uygun ders çalışma ortamları bulunmayan öğrencilerin ders motivasyonunu arttırmak, eşit eğitim alma imkanlarını sağlamak amacıyla hazırlandı.

SYD Vakfı ve okullar tarafından tespit edilen ve ev ortamlarında uygun ders çalışma alanı bulunmayan 100 yerleşim biriminden öncelikli ihtiyaç sahibi öğrenciler tespit edildi. Öğrencilere çalışma masası ve kitaplık ihtiyaçları giderilmeye başlandı. Kitaplıklı çalışma masalarının imalatı Mut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yapıldı.

Evlerinde daha konforlu ders çalışma alanı sunulan öğrencilerin okuldaki sınav başarılarının artmasına imkan sağlanacak.

Kaymakam Batuhan Bingöl, proje ile ilgili yaptığı açıklamada, “Saha ziyaretlerimizde, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın büyük bir kısmı tarım, hayvancılık ve günübirlik yevmiye işleri ile geçimlerini temin ettiklerini gözlemledik. Kırsal köylerimizde bulunan hanelerde insanlarımız taş veya toprak yapı 2 odalı evlerde ikamet etmektedir. 2 odalı evlerde yaşamını sürdüren bu hanelerde ders çalışmak için gerekli masa, kitaplık gibi eşyalar bulunmadığını gördük. Ders çalışma alanı öğrencinin başarısı ve sağlığı için önemli bir ihtiyaçtır. Tespit ettiğimiz bu sorunun çözümüne katkı sunmak için kaymakamlığımız koordinasyonu ile kamu kurumlarımız arasında işbirliği ve eşgüdümlü çalışma sağlanarak projemizi hayata geçirdik. Umarım projemiz ile olumsuz yaşam şartlarının öğrencilerimizin başarısı üzerindeki olumsuz etkisinin azaltılmasına katkı vermiş olacağız. 100 Mutlu Yüz projesi bu anlamda çok önemli. 100 öğrencimize kitaplık üniteli çalışma masası ihtiyacını gidererek konforlu bir çalışma ortamı sunmuş olacağız. Üretken ve iyi eğitimli nesiller yetiştirmek için öğrencilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik farklı projeler hayata geçirmeye devam edeceğiz. Devletimiz daima tüm imkanları ile vatandaşlarımızın yanındadır” dedi.