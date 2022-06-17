MÜFİDE İLHAN İLKOKULUNDA KARNE SEVİNCİ

Ülke genelinde karne alınması ile birlikte Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan,Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmeddin Dinç ile birlikte Müfide İlhan İlkokuluna karne ziyareti düzenledi. Okul Müdürü Halil Sarı ve beraberinde öğrenciler bando gösterisi ile karşıladılar, Vali, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürü öğrencilerle karne heyecanı paylaşıp onlarla aynı sıraya oturdular. Vali Pehlivan öğrencilere '' Sevgili öğrencilerimiz bugün Mersin'in genelinde yaklaşık 407 bin öğrenci karnelerini alacaklar ve bu sene ilk defa karnesini alıcak öğrenci sayımız yaklaşık 33 bindir. Zorlu bir maraton içerisinde okuluna geldiğimiz öğrencilerimizi öğretmenleri desteklediler, velileri onları desteklediler. Bugün itibarı ile yaz tatili başlıyor. Biliyoruz ki 2,5-3 yıl eğitim uzaktan yapılmak zorunda kalmıştı. Bu süreçte Milli Eğitim Müdürümüz eğitimin aksamaması için elinden geleni yapmıştır. Ancak elbette ki yüz yüze eğitim başka, çok şükür bu eğitim sezonunu yüz yüze yaptık ve karneleri veriyoruz. Yaklaşık 407 bin öğrencimiz ve ilk defa karne alıcak yaklaşık 33 bin öğrencimize karneleri hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Hem öğretmenlerimize hem öğrencilere hem de velilere iyi tatiler diliyorum.'' diyerek seslendi.